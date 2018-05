El comercio está preocupado y más sensible con el tema económico

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

José Amundarain expresó que con la retracción de la demanda de los últimos tiempos el comercio está intranquilo y mucho más sensible.

El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y el Agro de Punta Alta dijo que le preocupa los aumentos de las tarifas (luz, gas y agua) y del importe de los combustibles que fue liberado.

"Aumentan en forma constante y ello impacta en los precios relativos de toda la cadena económica. La inflación, lamentablemente, no frena. En Punta Alta, la dependencia de los sueldos del Estado nos hace fuertes, pero también débiles en algún momento, Hoy los salarios fueron a la baja --tienen un tope del 15%--. Al disminuir la demanda por una cuestión lógica, la gente tiene menos dinero para gastar dado que destina una mayor parte de sus ingresos al pago de los servicios", expresó a "La Nueva.".

Amundarain dijo que dicho panorama trae aparejada una situación que no es de las mejores. "Conlleva preocupación y a todo ello se suma la carga impositiva".

Puntualizó que la caída de la demanda hace que el comerciante se preocupe día a día porque no ingresa gente a su negocio, amén de tener que hacer frente a los costos fijos que son muy importantes.

Dijo, desde el punto de vista profesional, que cuando el comercio vende no mira tantos los impuestos y los gastos.

"Si bien los controla no están en el día a día en su mente. Cuando vende siempre apuesta y apuesta más porque puede soportar determinados gastos".

Expresó que el comerciante, por una característica la actividad, siempre afronta muchos cosas en la soledad.

"Cuando nos juntamos exponemos la misma problemática. Por nuestra función dirigencial estamos atentos a los requerimientos del comercio. La Uciapa pertenece a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y ésta a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El tema tarifario excede al tema local y se trata en el nivel nacional. Es una cuestión mediante la cual no podemos golpearle la puerta a la Cooperativa para que baje la tarifa de la luz porque no la maneja. Toma un cuadro tarifario que está regulado en forma provncial y también seguramente en el plano nacional".

Expuso que ante dicha situación la Uciapa sigue el camino institucional correspondiente.

"Es el único que corresponde. Unidos somos más fuerte. Se habla con los diputados y los senadores para realizarles los pedidos correspondientes a la gobernadora y la presidencia".

Dijo que la actividad comercial es muy cruda: el negocio que no soporta los aumentos de los costos tiene que cerrar. "Pedimos que las reglas del juego sean conocidas y permanentes. La verdad es que llevamos varios aumentos. La gente está esperando que llegue la factura de la luz para saber su valor".





Evolución de la Zona Franca

Amundarain dijo que la Zona Franca sigue evolucionando. "Se formó un equipo de trabajo importante. Nacen continuamente nuevas ideas y nos exigimos más en las funciones que tiene el ente. El movimiento de todo lo que es el RenovAr (la energía eólica) ha sido muy importante para la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales".

Dijo que el presidente Lisandro Ganuza y el director por Punta Alta, Gustavo Bellozas, participaron en Dubái de un encuentro con las zonas francas de todo el mundo.

"Con el sistema de pasantías, además, se realizan trabajos importantes sobre como afecta la ZF al sector en general y a determinados comercios en general".