“Lo que aumentó es la intolerancia a la violencia”

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

“Dentro de los mayores cambios de la sociedad están los producidos por la subjetividad femenina. Los femenismos en las décadas del `80 y `90 eran articulaciones relativas a un determinado grupo de mujeres, hoy felizmente eso no pasa. No se le daba tanto lugar a las contestaciones de la sexualidad y hoy estamos frente a una situación completamente alterada. Tenemos varios derrames feministas y esa es la marca más importante que tienen los cambios culturales de la Argentina en los últimos 20 años”.

La reconocida socióloga e investigadora del Conicet, Dora Barrancos, considera que las mujeres y buena parte de la sociedad entendieron que es inaceptable la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.

Sostiene que pudieron decir basta y que esta situación provocó una mayor visibilización de la problemática.

La profesional, quien días atrás estuvo en nuestra ciudad brindando una conferencia organizada por la ONG El Nido, dijo que deben ser prudentes aquellas personas que anuncian un crecimiento en el número de femicidios.

“Tenemos que tener prudencia con respecto a lo que sería la denuncia sin más de un aumento de estos casos. Lo que aumentó es la intolerencia social a la violencia, lo que se incrementó es la visibilidad de esa violencia, y lo que ha aumentado inexorablemente es la denuncia”.

Barrancos, quien es oriunda de Jacinto Arauz, menciona que las presentaciones ante la justicia crecen luego de cada marcha del #NiUnaMenos.

“Hay un crecimiento de la denuncia, porque aumentó la capacidad de las mujeres para no soportar la violencia”.



Respecto a las manifestaciones realizadas a lo largo del país, indicó que “han significado un momento altísimo de convergencia de las sensibilidades y de los sentimientos que estaban atenuados, y esta acción vino a recuperar ese múltiple mapa de sensibilidades. Creo que hubo un cambio notable desde la incorporación de ese gran enunciado y de su movilización, lo que va a traer muchísimas consecuencias”.

Luego explicó que “hoy estamos asistiendo a un escenario modificado, a la movilización de una enorme cantidad de mujeres, sobre todo de las más jóvenes, y eso es lo que más llama la atención. Es más, hay varones que también se han movilizado, como colectivos de músicos o artistas".



Asignatura pendiente

Respecto de las campañas gubernamentales contra este flagelo, aseguró que “tienen el problema de que no han desarrollado instrumentaciones preventivas. La gran asignatura pendiente es cómo prevenir la violencia y cómo desconstruir las fórmulas violentas desde la escuela primaria. Esto es el punto crucial de la prevención”.

Además, Barrancos dijo ser optimista en cuanto a la posibilidad de que haya disminución en la tasa de femicidios que ocurren en el país.

“Para esto hay que desarrollar medidas preventivas de manera urgente. También ayudará la misma resolución que las mujeres tomen, como no educar de determinada manera a los varones o el hecho de que muchos varones abdiquen de la circunstancia violenta que los conforman. Hago una apuesta fuerte de que algún día sacudiremos al patriarcado”, finalizó.