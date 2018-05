Se presentaron 12 ofertas para construir el acueducto desde el río Colorado

Si bien hasta ahora no se conocen mayores detalles, pudo saberse que 12 empresas presentaron ofertas en la licitación iniciada para la construcción del acueducto entre el río Colorado y Bahía Blanca..

La mayoría de las ofertas se ubicó por debajo del presupuesto oficial de 5.627 millones de pesos y corresponden a firmas nacionales y extranjeras.

Esto demuestra el interés despertado por dicha compulsa de precios, sobre todo cuando algunas fuentes estimaban que estarían muy por encima de las estimaciones previas, por cuanto el cálculo oficial corrrespondía a enero de 2017.

La apertura de los sobres, luego de cuatro postergaciones, no deja de ser un hecho trascendente para Bahía Blanca y la región, ya que se trata de una obra de magnitud que apunta a revertir la crónica escasez de agua potable.

Si bien la Provincia no puede ofrecer mayor información sobre el acto por cuanto el mismo pliego de la licitación consigna que "no se divulgará hasta que se haya publicado la adjudicación y notificado la misma a todos los participantes", los datos recabados por La Nueva son oficiales.

Planta potabilizadora en Médanos

De acuerdo con el proyecto técnico, las obras empezarán en Pedro Luro, donde además habrá una planta potabilizadora de importantes dimensiones y terminarán en el parque Independencia. Allí se construirá una gigantesca cisterna que servirá para almacenar y mezclar el agua con la que llega desde el dique Paso de las Piedras, y así distribuir una calidad homogénea en toda la ciudad.

Si bien inicialmente se pensó en un plazo de ejecución de cinco años, finalmente quedó reducido a tres.

La planta potabilizadora de Luro tendrá capacidad para volcar al acueducto 8.000 m3/h de agua tratada, el mismo volúmen que hoy genera la planta Patagonia, que trata 10.800 m3 que recibe desde el embalse de Paso de las Piedras.

La mayor parte de la traza correrá paralela a las vías ferroviarias existentes, para ingresar a la ciudad por General Daniel Cerri, donde habrá una cisterna de 15 mil m3.

Desde allí se lo llevará hasta el parque Independencia, pasando por el barrio Bosque Alto, donde se ubicarán las otras cisternas de almacenamiento.

El acueducto recorrerá 140 kilómetros, con un diámetro constante y único de 1200 milímetros y diseñado para atender la demanda de de 523 mil personas, población estimada para el 2050.