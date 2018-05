“Queremos que la carrera del 25 de Mayo sea de las más importantes del país”

“Que Bahía Blanca tenga, el 25 de Mayo la carrera del país”.

Ese es el objetivo que tiene Julio Leguizamón, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca.

El dirigente gremial contó que “en el último período tomamos la decisión de que nuestro sindicato, además de tener las puertas abiertas para nuestros afiliados, lo hiciera hacia el conjunto de la sociedad. Siempre sostuvimos que para perjudicar a los trabajadores, para imponer leyes que nos hagan retroceder y perder conquistas intentarán que estemos aislados para que nos sea más difícil defender los derechos de los trabajadores”.

“Si bien muchas veces las circunstancias te obligan, nuestra decisión de trabajar para los afiliados, por un país justo, libre y soberano nos exige trabajar fuerte para mejorar la calidad de vida. Para esto debemos unirnos y colaborar con los que trabajan seriamente. Siempre impregnados de compañerismo y solidaridad que son elementos necesarios para luchar por cambiar las cosas”, agregó.

Y continúo: “Nuestro compromiso con el desarrollo del deporte es parte de nuestra lucha diaria y consideramos necesario destacar hoy nuestro trabajo junto a la Asociación Bahiense de Atletismo que se propone lograr que la Carrera de Mayo esté entre las más importantes a nivel nacional y resaltar también el nuevo impulso que se está dando, para recuperar el Cestoball”.

La carrera del país

Miguel Centeno, presidente de la Asociación Bahiense de Atletismo contó que la carrera del 25 de Mayo nació hace más de 7 años con el apoyo de Gino Corradini.

“Salió la idea de hacer la famosa fiesta Maya, que significa carrera de Mayo. Era de 21 kilómetros, algo que en Bahía Blanca no había y llegó a tener muy buena repercusión”, abrió el dirigente.

“Este año la institución que la organizaba decidió no hacerla y nos avisó porque teníamos la fecha reservada especialmente para ello”, agregó.

Tras conversaciones con la comisión directiva de la Asociación y frente al planteo que se hizo -que la organice la la ABA-, “nos lanzamos junto a los Petroquímicos”, dijo Centeno.

“La Secretaría de Deportes del Sindicato nos transmitió siempre la decisión de Julio Leguizamón de apoyar mucho, para que esta carrera sea de la Asociación junto con el Sindicato. Para que sea una carrera propia de los bahienses y con un objetivo muy claro: trabajar para que esté entre las carreras más importantes del país”, señaló.

“Con el circuito certificado, empezamos a trabajar para esto, nos pusimos en contacto con el presidente de Federación de Provincia para declararla como Campeonato Provincial de 21k. Esto se hacía en la ciudad de Lobos y hace 2 o 3 años se había dejado de desarrollar”.

Con el circuito certificado, Rubén Aguilera -presidente de la entidad- acordó que la provincia cediera al planteo y la declaró Campeonato Provincial.

“Es algo muy bueno para la ciudad, muy bueno para los bahienses y si todo sale bien es muy bueno también para la Asociación y el sindicato que apoya todo esto”, expresó Centeno.

Al mismo tiempo se agregó la carrera de 10K, que no se pudo hacer el 11 de abril (día de Bahía Blanca).

Hoy existen la carrera 25 de de Mayo 21K “Campeonato Provincial” y la 10K carrera “Ciudad de Bahía Blanca”, en circuito certificado y por categorías.

En ambas competencias hay premios para los 1°, 2° y 3° de cada categoría, además medallones a todas las categorías, hasta 70 años, abiertas a la sociedad.

“La consigna que va a llevar en la camiseta, es una consigna que está en nuestra declaración de independencia, `Libres de toda dominación extranjera' retomando y afirmando un principio que nace de nuestras entrañas”, contó Centeno.

“La Asociación Bahiense de Atletismo toda la vida necesitó un apoyo permanente. Cuando fui vicepresidente tuve la oportunidad de pedir el apoyo al sindicato y me lo dieron de manera incondicional. Llevamos más de tres años trabajando juntos, se vio un cambio muy grande para lo que es la Asociación Bahiense de Atletismo”, agregó.

Y continuó: “Nos sentimos apoyados siempre y cuando los chicos tienen que viajar, entrenar o enfrentar un provincial o un nacional, estamos acompañados y tranquilos porque sabemos que contamos con Julio para pelearla”.

Hace más de 15 años que no se cambiaban las camisetas representativas de la Asociación y “gracias al apoyo del Sindicato tenemos camiseta nuevas, que es mucho más que una ropa, es nuestra presencia y presentación como Bahienses en todos lados”.

Llegar a tener la pista sintética es el anhelo de la ABA.

“Sería muy bueno para la preparación de los atletas. Es lo que estamos buscando, y creo que lo vamos a lograr. Lleva mucho tiempo hay muchas barreras que saltar, políticas y no políticas, pero con el esfuerzo y la perseverancia creo que se va a lograr”, dijo.

“Queremos que Bahía Blanca tenga la carrera del país. Nosotros tenemos la Carrera de Reyes que es muy importante y linda pero no deja de ser local. En los últimos 3 años, junto con el Sindicato, pudimos abrir a atletas de elite”, sostuvo.

Para la carrera del 25 de Mayo hay mucha gente interesada. Hubo llamados desde La Pampa, Río Cuarto -Córdoba-, Rosario y San Luis.

“Si bien no corresponde al Campeonato Provincial, el año que viene va a ser totalmente distinto. La Asociación y el Sindicato queremos que Bahía Blanca tenga el 25 de Mayo la carrera del país, la famosa fiesta maya que antes se hacía en Buenos Aires y que hace muchos años se dejo de hacer”, expresó.

Recuperar el Cestoball

Stella Moreno, profesora de cestoball, se refirió al encuentro realizado en el colegio Sagrado Corazón.

“Hubo intercambio de habilidades y de aprendizajes entre jugadoras. Sirvió para que puedan disfrutar del deporte, que puedan conocer otros niveles de trabajo, por eso contamos con las chicas del Sindicato. La idea es disfrutar porque el deporte y jugar nos hace bien. Estamos muy agradecidas que hayan venido al encuentro y que podamos disfrutarlo”, abrió.

La profesora afirmó que la idea fue “generar pertenencia al deporte intercambiando experiencias entre las van al los torneos de la provincia y que tienen distintas categorías, con las más pequeñas de sub 14, sub 17 y sub 18”.

En este momento hay 16 chicas jugando por el Sindicato.

“Se siguen sumando chicas. Hay jugadoras de La Pampa, de Pigüé, Tres Lomas y hay algunas jugadoras propias del Sindicato. Se sigue creciendo”, sostuvo Moreno.

Al respecto, Julio Leguizamón señaló que “la intención del gremio es promover el deporte. “Hemos apoyado distintas actividades y la propuesta de cestoball nos interesó, nos gustó mucho y ahora estamos viendo los avances. Realmente hacia muchísimo que no veía este deporte. Ojalá que se recupere y crezca”.

La gran apuesta al cestoball