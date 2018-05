Por Sol Azcárate | sazcarate@lanueva.com

Todas las mujeres embarazadas están expuestas a sufrir “violencia obstétrica”, pero no fueron conscientes de eso hasta que una ley le puso el nombre.

Eso es lo que plantea la abogada Perla Prigoshin, que visitó Bahía Blanca en las últimas horas para abrir la Cátedra sobre Violencia de Género de la UNS que se hará todos los jueves de mayo y junio en Colón 80.

Prigoshin asegura que la "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres" definió que la violencia que se sufre durante el preparto, parto y postparto se llama violencia obstétrica. Y que a partir de ahí, las mujeres supieron que tenían derechos y garantías.

“La ley vino a reconocer derechos que ya teníamos, para poder exigirlos”.

La abogada explica que esa violencia puede darse “a través del trato deshumanizado o del exceso en la medicalización o patologización”.

En ese sentido, explicó que no se trata de la violencia “que ejerce un o una profesional, sino el vínculo entre el equipo de salud completo y la mujer”.

En números

Las siguientes estadísticas fueron analizadas por la Consavig, en base a las denuncias realizadas por mujeres que sufrieron violencia obstétrica.

El 82 % denunció haber sufrido trato deshumanizado.

El 44 % denunció falta de información sobre lo que estaba viviendo.

El 42 % denunció problemas en la medicalización o patologización.

El 34 % denunció falta de respeto a sus decisiones para parir.

El 28 % denunció que no les dieron el rápido contacto con su bebé.

El 15 % denunció por cesáreas innecesarias. Esta problemática se observa más del 60 % de las veces en instituciones privadas.

"A simple vista normales"

“Pueden ser conductas a simple vista normales y hasta tiernas, como que le digan [a la mujer embarazada] 'mamita' o 'chiquita'. ¿Qué pasa si [el bebé] nace y muere? No es 'mamita'. Y no es chiquita, es poderosa”, explica Prigoshin sobre una forma de “maltrato sutil”.

“Hay otros más burdos como 'si te gustó el durazno, bancate la pelusa'. Y otros casos más extremos son cuando por ejemplo [los médicos] quieren ir a lo seguro y hacen una cesárea. O la falta de anestesia peridural cuando la mujer lo pide. O cuando una mujer sufre un aborto espontáneo y dudan de su palabra, porque creen que quiso abortar, y hay denuncias de que les hacen el legrado sin anestesia 'para que aprendan'”.

Prigoshin es integrante de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig).

Según explicó la abogada, se trata de una comisión nacional que se formó en el ámbito del ministerio de Justicia para articular con provincias, municipios, universidades y organizaciones la elaboración de sanciones respecto de los distintos tipos y modalidades de violencia.

La mujer que sufre violencia obstétrica puede hacer la denuncia en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que la Consavig se encargue de derivar la denuncia al organismo correspondiente y hacer un seguimiento del caso.

"No alcanza con sancionar"

Sin embargo, Prigoshin asegura que “no alcanza con sancionar, hay que desnaturalizar estas prácticas violentas y empoderar a las mujeres”.

“Sancionar no es la tarea principal que tiene que tener la Consavig ni nadie, porque la violencia de género se da en un contexto cultural determinado y la sanción puede ser moderizadora o ejemplificadora, pero no se requiere mucha creatividad para pensar las sanciones porque la mayoría ya están contempladas en el marco normativo”, explica Prigoshin.

Por eso la Consavig también trabaja contra prácticas que reproducen violencia simbólica y una de las victorias que se adjudica es la eliminación de los concursos de belleza en más de 30 ciudades de Argentina, incluida Bahía Blanca donde el Municipio ya no puede auspiciarlos.

"Hasta hace 6 o 7 años nadie ponía en cuestión los concursos de belleza, excepto las mujeres que sabían que jamás iban a poder participar porque pertenecían a pueblos originarios o tenían más de 50 años o eran 'gordas' o tenían 3 arrugas y no respondían al ideal de belleza que marca la industria cosmética o la moda. No se ponía en cuestión y las mujeres vivíamos de frustración en frustración porque eso era el modelo de belleza y ser reina era el acceso a la fama", explica la abogada.

En ese sentido, celebra que se vayan reemplazando por "concursos en los que se tienen en cuenta otros valores que no pasan por el parecer, sino por el ser".

Prigoshin se hizo feminista sin saberlo. Fue el día que despertó de la anestesia luego de abortar un embarazo producto de una violación. Ese día también empezó su lucha por el aborto legal, seguro y gratuito y para eso estudió abogacía.

"Yo estudiaba físico matemáticas antes de eso. Cuando me desperté de la anestesia y la vi a mi mamá poniéndome un apósito, no sabía que me había despertado feminista. No sabía que tenía ese nombre, pero yo sabía que iba a pelear para que las mujeres no volvieran a pasar por lo mismo. Después me dí cuenta de que no sólo es en los casos de violación, es siempre que te obligan a portar lo que no querés portar en tu vientre.".

A Prigoshin la violó su exmarido el día que decidió dejarlo: "Vas a ser mía por última vez", le dijo y le pegó una piña. A los 40 días se enteró que estaba embarazada.

"Así como tenía 2 hijos que amaba con ese señor, no podía soportar la idea de tener eso. No me sentía capaz de continuar ni me parecía justo", recuerda.

La abogada entiende que "la no despenalización del aborto es violencia de género en el ámbito institucional".

"¿A dónde están los varones que hicieron eso que está dentro de las mujeres? Si vamos a penalizar, penalicemos todo, (si se reparara algo con la penalización, porque los abortos se siguen haciendo). Además es absolutamente discriminatorio, es un delito para las clases populares, no es un delito que se configure en quienes pueden pagar un aborto seguro en un lugar oneroso".