Coronel Pringles: se abrió la inscripción para 20 casas

Las mismas corresponden al Barrio Pérez Erro, veinte unidades habitacionales del ex Plan Federal. El nuevo sistema de inscripción a viviendas sociales se abre este lunes 7 de mayo.

Numerosas familias podrán inscribirse desde hoy y hasta el 31 de este mes, para la entrega de 20 viviendas sociales del ex Plan Federal, en este caso las ubicadas en el Barrio Pérez Erro (Suarez y 62 bis).

La inscripción en este registro único de postulantes, podrá ser online o bien acercándose al municipio y haciéndolo mediante formularios en papel.

Las primeras viviendas que se estarán entregando bajo este sistema de inscripción y puntuación, serán las 20 unidades del Barrio Pérez Erro.

Pero tras esta entrega, los aspirantes seguirán inscriptos con los datos ya cargados para una futura entrega, a las que se podrán luego incorporar más familias mediante reapertura de inscripciones.

El formulario de inscripción puede conseguirse en la web: rup.coronelpringles.gov.ar o bien los interesados pueden dirigirse personalmente a la Dirección de Catastro, Vivienda y Tierras del Municipio, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13.

En cuanto a la plataforma de inscripción, desde el municipio pringlense anunciaron que es el primero del país en desarrollarlo, mediante un sistema donde los asistentes sociales realizan los análisis correspondientes y se otorgan puntajes.

La planilla tiene carácter de declaración jurada, lo que significa que si la persona miente en cualquiera de los ítems, se lo excluye automáticamente de la inscripción.

El nuevo sistema para determinar a los adjudicatarios de planes de vivienda, permite que no sea el azar el que determine el mismo, sino que se tengan en cuenta diferentes factores sociales de los postulantes

Requisitos

Los aspirantes que se inscribirán en el registro único de postulantes deberán conformar un grupo familiar, ser argentinos y mayores de 18 años, poseer tres años como mínimo de residencia estable en Pringles.

Además, los ingresos del grupo familiar no deberán superar 3 salarios mínimos ni ser beneficiarios de otras viviendas del estado. No deben poseer bienes inmuebles y no formar parte de listado de morosos de alimentos ni tener juicio contra el estado.

Los aspirantes deberán presentar una declaración jurada de inscripción, y luego –en caso de ser adjudicatarios- se les realizarán entrevistas y se requerirá documentación que respalde los datos consignados en la misma.

Sobre el total de viviendas a adjudicar, un 40% se distribuirá en cupos específicos.

Estos son: -Un cupo de adjudicación mínimo (5%) para grupos familiares que tengan alguna persona con discapacidad.

-10% en el que las madres o padres sean el único sostén de la familia.

-10% para familias integradas por ex combatientes de Malvinas.

-10% para familias en situación de emergencia social.

-5% para quienes hayan sido adjudicatarios de un plan social de viviendas sin ejecución.

Se completará el listado con otros aspirantes –por puntaje-, sobrepasando además un 50% en condiciones de suplentes.

Para los puntajes, se tienen en cuenta factores según la situación familiar (menores a cargo, personas con discapacidad, único sostén de familia o beneficiarios de planes sin ejecución); según la situación habitacional (situación de emergencia, tipo de vivienda que ocupan, condiciones de habitabilidad y servicios con los que cuentan).

El primero de los barrios en el que se implementaría este sistema, sería el Pérez Erro, cuya terminación de viviendas que pertenecían al Plan Federal II se reanudaron en septiembre pasado.

Las primeras 20 casas se están terminando en calle Suárez y 62 bis, mientras que la segunda etapa se llevaría a cabo en el Barrio Roca, en calle Pellegrini entre 25 y 27. (Agencia Coronel Pringles)