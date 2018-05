Liga del Sur: Altfater y Segovia ya se parecen en algo a Julio Acosta

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“Ah, eso no lo sé ja, ja. Por el bien de Liniers y, como hincha, ojalá que sí, que me alcancen”.

Para Franco Altfater y Tomás Segovia, el partido de ayer quedará grabado por mucho tiempo en su memoria. Como le pasó hace casi 17 años al goleador histórico de Liniers.

Es que los dos jóvenes que le dieron ayer el triunfo al Chivo marcaron por primera vez con la casaca albinegra, en el merecido triunfo ante Comercial, por 3 a 0, en el Alejandro Pérez, en el inicio de la séptima fecha del apertura de la Liga del Sur.

Por intermedio de Altfater (en dos ocasiones) y Segovia, el albinegro ganó su primer partido como local en el año y se recuperó, de gran manera, de dos caídas consecutivas.

Y como cosa del destino... ¿quién anotó su primer gol con la camiseta de Liniers, ante Comercial y en la avenida? Sí, Julio Daniel Acosta, el "Señor gol" con la camiseta albinegra.

Y quien ayer no pudo concretar ninguna de las que tuvo, para seguir acrecentando su cuenta personal que ya supera los 240 goles en el club.

"Sí, me acuerdo mi primer gol. Fue contra el arco de la avenida, en 2001, también contra Comercial. El arquero era Brizzi, me parece. Encaré de derecha a izquierda por el centro, entrando al área le pegué y se metió por arriba en el primer palo", rememoró Julito.

Volviendo a ayer, los dos tantos de Altfater llegaron en un primer tiempo (a los 19 y 44 minutos) en el que el chivo se adueñó del trámite y tuvo momentos de muy buen juego.

El elenco dirigido por Walter Carrio fue ordenando en la presión, prolijo en la salida y con puntos individuales altos: Trídico y Onorio manejaron los hilos en el medio; Acosta y Baranovsky pivotearon y aguantaron a los centrales; y Segovia y Altfater hicieron estragos por las bandas.

"Era cuestión de tener paciencia, todo llega. Estoy muy contento, esperaba mucho el primer gol acá y por suerte se dio por duplicado", admitió Franco, quien se sumó este verano desde Pacífico, donde hizo Escuelita, Infantiles y Menores y -con apenas 19 años- jugó 46 encuentros en la Primera y sumó 10 festejos en total.

La historia de Tomás (categoría 1995) con Liniers también se unió este año, cuando llegó proveniente de Olimpo de Tres Arroyos, luego de jugar también en Independencia y Villa del Parque.

"Me encontré con otro mundo, la verdad que es todo muy lindo. Estoy disfrutando y aprendiendo día a día. Feliz por el gol y por el triunfo", señaló Tomi, autor del gol que sentenció el partido en el complemento.

Los tantos de Altfater fueron calcados: pique a la espalda de Labrocca, tras sendas habilitaciones de Onorio y Acosta.

"Fue un 80-20 a favor de ellos. Porque me dejaron solo y tuve que definir. La segunda dudé un poco; por ahí busqué un pase al medio pero como no había nadie me tocó definir. Yo ya había hecho un gol y cualquiera quiere que Julio haga el suyo, pero miré y justo no estaba. Me tocaba definir, cerré los ojos y patee. Hoy (por ayer), no le tocó a Julio pero ya tiene un montón, no se puede quejar", bromeó el ex Pacífico.

Desde ayer, Altfater y Segovia están a más de 200 goles con la camiseta de Liniers de alcanzar a Julio Acosta.

Parece difícil, pero, por lo menos, los tres ya comparten algo.