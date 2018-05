Curiosidades de Mónaco, el país con más millonarios en todo el mundo

Con apenas dos kilómetros cuadrados de extensión, el Principado de Mónaco es conocido por ser el segundo país más pequeño del mundo (después de El Vaticano). Un paraíso fiscal con grandes ventajas impositivas; la tierra del famoso Casino en Monte Carlo, el Gran Premio de Fórmula Uno, los yates, las películas de James Bond, los paparazzi.

Rodeado por Francia y a orillas del Mar Mediterráneo, es un centro financiero y turístico.

Está entre los diez países con el mayor Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y, una de las características más destacadas del principado, es que los residentes monegascos no pagan impuestos sobre la renta. Junto a Andorra y Liechtenstein, Mónaco salió de la lista negra de paraísos fiscales que no colaboran con la transparencia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque no toda la información económica del Estado es fácil de conseguir.

Aquí, curiosidades de Mónaco:

Un tercio de las personas son millonarias: Mónaco tiene la más alta concentración de millonarios por habitante en el mundo. Según el informe "La Nueva Riqueza Mundial" elaborado por la empresa de análisis y gestión inmobiliaria Knight Frank, en el país viven 13.400 millonarios, equivalente a un poco más de un tercio de la población total (38.550 personas).

Se estima que en 2026 habrá 16.100 millonarios en Mónaco. A un cálculo similar llegó la firma WealthInsight, considerando como millonarias a las personas que tienen un patrimonio de más de US$1 millón, sin contabilizar el valor de su o sus viviendas en el principado. Y la proyección es que para el año 2026 el número de magnates aumentará a 16.100. El principado "ofrece excelentes escuelas internacionales, buenas conexiones de transporte y un alto nivel de seguridad y privacidad", dijo Kate Everett-Allen, socia de Knight Frank, en conversación con BBC Mundo.

Tiene las mansiones más caras del mundo: Uno de los cálculos más directos que se utilizan a nivel internacional para comparar el precio de las viviendas es el valor inmobiliario de un metro cuadrado. Entonces, frente a la pregunta ¿cuántos metros cuadrados de propiedad de primer nivel se pueden comprar en el mundo con US$1 millón?, la respuesta fue la siguiente: En Mónaco puedes comprar 17 metros cuadrados. Luego siguen Hong Kong, Nueva York y Londres.

Nadie se le iguala

Con el equipo de fútbol con más poder financiero

Ranking. Tiene uno de los equipos de fútbol con más poder financiero del mundo: El AS Mónaco está en la lista de los clubes con más poder financiero del mundo según el ranking elaborado por Soccerex, una empresa especializada en negocios en mercado del fútbol.

A saber. La lista está basada en el Indice Financiero de Fútbol o Football Finance Index. que se calcula tomando en cuenta cinco variables: activos de juego y fijos, dinero en el banco, una potencial inversión de compra y deuda neta.

Inmigrantes. Más de la mitad de los ciudadanos son inmigrantes: Un 55% de los habitantes de Mónaco ha nacido en otros países, de acuerdo a cifras del World Economic Forum.