Los trabajadores podrán acreditar sus competencias laborales en la ciudad

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

Los trabajadores de las distintas áreas podrán acreditar en la ciudad sus competencias laborales con una titulación merced al acuerdo que rubricó el municipio con la agencia respectiva que depende del Consejo Provincial de Educación y Trabajo.

"Hoy el mercado laboral es cada vez más exigente, así como el Estado a la hora de reconocer categorías, sueldos y de dar premios. Por ello dicha herramienta es de gran utilidad para el trabajador. Avanzamos en esto porque dicho mercado lo exige y para hacer más competitiva a la zona con el desarrollo portuario, las empresas del distrito rosaleño y para que los empleados civiles de la Base Naval Puerto Belgrano tengan mejores reconocimientos a sus competencias", manifestó el intendente Mariano Uset.

Puntualizó que hay personas que durante 30, 35 años se desarrollan en los diferentes oficios. "Todos estos idóneos que tenemos en Coronel Rosales podrán obtener un reconocimiento", dijo el jefe comunal.

El coordinador de la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales --depende de la Dirección General de Cultura y Educación-- expresó que el convenio tendrá un impacto directo para los trabajadores.

"Se reconocerán las competencias que tienen las personas mediante su experiencia laboral dado que no accedieron a ellas con una formación o un curso. Hay un proceso bastante riguroso para llevar a cabo esta capacitación con la confección de normas para cada rol profesional. Existe el instrumento de evaluación y tenemos los evaluadores. Esto, además, de elegir el sitio apropiado. Hay veedores en la Provincia para garantizar los estándares de calidad", expuso Santiago de la Barrera, su coordinador ejecutivo.

"Esto les da una seguridad a los empleadores. El certificado que se le entrega a cada trabajador tiene una garantía de calidad. Aquellas personas que, por distintos motivos, no alcancen esa competencia tendrán las herramientas del sistema educativo para que terminen de formarse en esa especialidad o en ese oficio".

Dijo que confluyen en la iniciativa varios actores de la parte estatal, de la Provincia, de las cámaras, de los sindicatos y de las mismas empresas. "Esto es bueno; no es una debilidad del Estado dado que fortalece a todo el sistema por la calidad de lo que se hace".

Comentó que la duración del proceso dependerá si existen o no las normas de los roles profesionales.

"Tenemos aprobadas las normas que ya existen para el calderero, el soldador naval, el electricista naval, entre otros. En estos casos, el proceso de la evaluación por persona puede durar entre una hora y una hora y media. En tres semanas se puede armar la logística. Si hay que hacer la norma demorará tres meses".