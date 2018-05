Abre su temporada 2018 el ciclo “Amantes del Cine”

Hoy iniciará su segunda temporada el ciclo "Amantes Del Cine" que coordina el Círculo De Amantes Del Cine y que el año pasado tuviera un enorme suceso llenando las salas del cine Visual en cada función como hacía décadas no se veía.

Se trata de una iniciativa cultural que pretende consolidar una regularidad en la proyección de films de mejor calidad que habitualmente no se proyectan en la ciudad, aunque sí en Buenos Aires, y cuya falta los amantes del cine padecen hace décadas.

El ciclo proyectará un film por semana de distintos orígenes, en formato cinematográfico profesional, los días domingos y martes a las 20. en la sala del Cine Visual (Chiclana al 400).

Bahía Blanca volverá a tener así una gran oportunidad para poder ver aquellos buenos títulos contemporáneos en cartel en el mundo, que por las "modalidades" de distribución actual ven dificultada su llegada a las pantallas.

"Es de destacar el enorme esfuerzo que significa poder llevar a cabo esta propuesta que permitirá ver buen cine en una sala de cine", aseguró uno de sus coordinadores, Marecello Marcolini.

La función inaugural tendrá lugar hoy a las 20 en el Cine Visual con la proyección del film "La Librería" de la Directora catalana Isabel Coixet que se repetirá el martes 8, a la misma hora.

"La Librería", de Isabel Coixet (España-Reino Unido-Alemania, 2017) es la última película de la directora catalana Isabel Coixet y está basada en la novela homónima de Penélope Fitzgerald,

La actriz Emily Mortimer encarna a Florence Green, una viuda joven londinense que, a fines de los años cincuenta, decide trasladarse a un pequeño pueblo costero inglés para cumplir su sueño de abrir una librería enfrentándose con el status quo de los poderosos del pueblo.

De la realizadora Isabel Coixet podemos decir que es una figura importante de la cultura de Catalunya.

Si bien es una directora prolífica, se destacan claramente obras como "Mi vida sin mí" (2003), "La vida secreta de las palabras" (2005), "Ayer no termina nunca" (2013) o "Nadie quiere la noche" (2015).

El film recibió el premio a la Mejor Adaptación Literaria de la Feria del Libro de Francfort 2017, el Premio Goya a la Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado y el Premio Gaudí (de la Acadèmia Del Cinema Català) a la Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora.

La película, rodada en inglés, está protagonizada en sus principales papeles por los actores británicos Emily Mortimer y Bill Nighy y la estadounidense Patricia Clarkson y fue rodada en agosto y septiembre de 2016 en Portaferry, Condado de Down, Irlanda del Norte y Barcelona (exteriores en Barcelona, Badalona y Argentona e interiores en estudio).

"Leí la novela de Penelope Fitzgerald hace diez años, y vi en ella varios elementos que me llamaron la atención. En primer lugar, era un texto sobre el mundo de los libros, y esa temática tiene para mí siempre un gran interés. Ese papel le viene como anillo al dedo a una actriz tan magnética como Emily Mortimer", dijo Coixet.

"Para el papel de la librera necesitaba a alguien como ella, familiarizada con los libros. Alguien que supiera cómo agarrarlos, olerlos, palparlos… y ella tiene todo eso de familia. Su padre, John Mortimer, es el autor delos guiones de la serie Retorno a Brideshead (1981)o de '¡Suspense!' (Jack Clayton, 1961) entre muchas otras obras para televisión, cine y teatro.

"Es un personaje inocente, que no puede siquiera concebir la maldad ajena. Alguien que ha estado siempre muy protegida del entorno, pero con una capacidad grande, como buena lectora, para actuar con fantasía".



Mucho más buen cine para lo que queda del mes

Domingo 13-martes 15/ "Dulces sueños"

Cuenta la historia de Massimo un periodista de guerra cuya madre murió misteriosamente cuando él tenía solo nueve años. Al volver a Italia después de la guerra de Bosnia resurgirá el trauma de su infancia, pero el encuentro con Elisa lo ayudará a afrontar la verdad sobre su infancia y su pasado.

Domingo 20-martes 22 / "Entre viñedos"

Jean dejó su casa natal en la Borgoña hace una década para viajar por el mundo. Al saber de la inminente muerte de su padre, regresa y se reencuentra con su hermanos. Desde el fallecimiento del padre, los tres recuperarán su fraternidad, deciden continuar con el viñedo, madurando al ritmo de los vinos que producen.

Domingo 27-martes 29/ "Llámame por tu nombre"

Verano de 1983, Italia. Elio, un chico de 17 años italoamericano, vive con sus padres y un día llega un huésped; Oliver, un estudiante de 24 años que está haciendo un Doctorado. Elio es inmediatamente atraído por esta presencia que se transformará en una relación que cambiará profundamente la vida del chico.