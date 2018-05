¿Johnson podrá batir hoy el récord que se había fijado?

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Armó el bolso como un Mini cuando espera “el viaje del año”. Lo que en otro momento hubiera significado una carga, para Anthony Johnson, esta vez, se trató de poder cumplir un sueño.

“Yo sólo pienso en que puedo regresar antes de los cinco meses y seis días”, repitió una y otra vez durante su rehabilitación de la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.

En esa frase se refugió en los peores momentos, fortaleció su cabeza y le dio para adelante.

Ese plazo tenía un motivo: según el propio Johnson, fue el plazo más corto de recuperación que se registra para una lesión de este tipo. Y, curiosamente, hoy se cumplen cinco meses y cinco días de la lesión. Es decir, en caso de que Sepo Ginóbili lo mande a la cancha, estaría superando por un día el récord que lo movilizó durante este tiempo.

“Estoy listo”, le dijo el Gordo a “La Nueva”.

Ahora bien, detrás de su ansiedad por regresar, existe un protocolo médico por respetar.

“Anthony estuvo cumpliendo muy bien las etapas de recuperación. Actualmente, se encuentra en la etapa inicial de la vuelta a la competencia, es decir, entrenando con el equipo y ganando intensidad gradualmente”, explicó el médico Emilio Corinaldesi.

Este detalle derivará en, probablemente, el regreso del estadounidense a las canchas, luego de 36 partidos como espectador.

“La verdad que está respondiendo muy bien. Tiene el ok para jugar una cantidad restringida de minutos y la decisión de jugar o no pasa por el cuerpo técnico. Nuestra prioridad es que siga cumpliendo con su plan de recuperación, sin apurar ni forzar nada. La idea es que, no por tratase de una etapa de playoffs, se cambie el protocolo que tenemos diseñado para él”, aclaró Corinaldesi.

Lo cierto es que Anthony volverá a estar a disposición en la misma cancha donde se lesionó, el 30 de noviembre de 2017.

“Ya pasó. Trabajé duro todo este tiempo con Lea (Amigo) y Cristian (Lambrecht). Ahora estoy tranquilo. Sólo pienso en ganar”, dijo.

El desafío de Johnson no será sencillo. Bahía cruza, desde las 20, ante Obras (arbitraje de Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Ariel Rosas), en la serie de octavos, al mejor de cinco, que continuará el martes en Buenos Aires, viernes y domingo (eventual) en el Casanova y, de ser necesario un quinto, nuevamente en Núñez, el martes 15.

Hasta el momento, Obras, como local, le ganó a Bahía 75 a 59 el 30 de noviembre y en el Casanova, 72-60, el 10 de abril. En la tabla, el tachero terminó octavo y Bahía, noveno.

“Nuestra zanahoria era tener localía a favor y lo logramos”, señaló el técnico Gregorio Martínez.

El tachero sumó a Eric Anderson, quien jugó la Liga Argentina por Villa Mitre de La Paternal.

Bahía, desde hoy, tendrá nuevamente al conocido Anthony Johnson.

Lo que se dice, renovarse es vivir...

Cómo le fue al equipo bahiense en primeras instancias

Las que ganó. En la temporada 2011-12 Bahía Basket eliminó, con desventaja, a Sionista, 3-0. La otra en la que festejó fue en la 2015-16, frente a Argentino: 3-2, con ventaja.

En las que lo eliminaron. En la temporada 2010-11 lo dejó afuera Quimsa, 3-2; en la 12-13 cedió ante Argentino, 3-2; en la 14-15 quedó eliminado frente a Peñarol, 3-2 y en la última cedió contra Quilmes, con ventaja, 3-2.

Permanencia. Ferro y Salta Basket comenzarán el miércoles la serie para evitar el descenso. Será al mejor de cinco (formato 2-2-1), con ventaja para el verde.

Afuera. Quilmes finalizó 17º y Comunicaciones de Mercedes 18º, por lo que ambos finalizaron su participación.