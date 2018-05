Bochas: San Pedro le impidió a los pibes de Bahía cruzar la puerta del cielo

San Pedro se les atravesó en el camino y no los dejó cruzar la puerta del cielo. No obstante, el seleccionado Sub 15 de Bahía Blanca tuvo una destacadísima actuación en Pergamino, donde se quedó con el subcampeonato del certamen Provincial de Parejas Mixto “Juan Carlos Ludueña”.

San Pedro no perdona pecados. Ya de movida, a los pibes de nuestra ciudad -Enzo Salvi, Santiago Fortunatti y Facundo García Cuevas- se le cruzó en el camino el representativo que a la postre terminó siendo campeón.

San Pedro y Bahía compartieron zona junto con el local Pergamino, pero los 2 primeros avanzaron a cuartos de final ayer y hoy llegaron, por distintos caminos, hasta la anhelada final.

Facundo García Cuevas (izq.), Santiago Fortunatti, Dente Núñez (DT) y Enzo Salvi.

Esta mañana, bien temprano, Bahía venció a Chacabuco por 15 a 5 y cerca del mediodía despachó a San Nicolás por el mismo marcador.

La final, en tanto, fue más reñida y por pequeños detalles el campeón fue San Pedro, que se impuso por 15 a 13.

El equipo bahiense fue dirigido por Dante Núñez, actual jugador de Primera del club Olimpia, en tanto que como delegado participó Leonel Salvi.