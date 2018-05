Lugares comunes: el viejo camino al cementerio

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

"De pie en un alto balcón de mi casa, veía las infinitas lomas por las cuales pasaba de tiempo en tiempo el hormiguear de un entierro, el cortejo ascendía y de pronto se esfumaba". Eduardo Mallea, Historia de una Pasión Argentina.

En 1911 el flamante intendente municipal, el abogado Valentín Vergara, decidió poner punto final a una de las carencias más delicadas de la ciudad.

Desde que se había habilitado el nuevo cementerio, a fines del siglo XIX, nada se había hecho para acondicionar el camino que conducía hasta el lugar, lo cual había generado situaciones indeseadas y de zozobra para quienes, cada día, formaban parte de un cortejo fúnebre. Todavía estaba en la memoria de todos el mal momento que sufrió el traslado de los restos del vecino Angel Brunel, en 1909. Afectada la calle por las lluvias, el carruaje con el ataúd pegó un fuerte barquinazo y puso en el aire el cajón, que a poco estuvo de caer al barro.

En octubre de 1910 la revista Caras y Caretas dedicó dos páginas a describir el pésimo estado, no sólo de ese camino sino del cementerio en sí. "Algunos creen que en Bahía Blanca no hay cementerio, pero esto es exagerado. Hay cementerio, sólo que sería mejor que no lo hubiese y cada uno enterrase sus muertos en casa", señaló la nota. Y más: "el cementerio es un potrero o una sociedad anónima para la explotación de los cadáveres", se indicó. El camino de acceso era parte del informe, señalando la dificultad de los caballos para transitarlo y hasta incluía una fotografía con "el sublime espectáculo" de un pasajero cayendo de un carruaje.

Un hacedor

Nacido en Diamante, Entre Ríos, y con apenas seis años en nuestra ciudad, Vergara conocía al dedillo sus carencias y necesidades.

Además de pavimentar varias calles del centro, se concentró en el camino al cementerio, una traza de 1.600 metros, desde el cruce con calle Brandsen hasta la entrada a la necrópolis.

Primero mandó pavimentar cien metros, a modo de prueba. Satisfecho, licitó la obra, con la participación de Bartolomé Sanguinetti, Albino de Cicco, Roque Lamonega y Cayetano Nicossia. Este último presentó la propuesta más conveniente, a pesos 2,95 por m2 de adoquinado.

"La obra va a significar un adelanto de ponderable importancia y de indiscutible utilidad pública", señaló este diario.

Terminada la obra, a fines de 1911, se procedió a la colocación de árboles en a sus costados, "para darle un aspecto de avenida". Desde entonces, el camino a la última morada es sobre adoquines. Ese camino tiene el nombre de avenida Pringles, así llamada porque era parte del viejo camino a Coronel Pringles.

Cuando en la década del 80 se abrió y pavimentó la avenida Fortaleza Protectora, los cortejos dejaron de utilizar gran parte de su recorrido, que mantiene los mismos centenarios adoquines de Tandil, a la sombra de los ahora añosos árboles.