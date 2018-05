¿Corre riesgo el control de alimentos en nuestra ciudad y la región?

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Pese a que Apresuh dio una voz de alerta rechazando las medidas que adoptó Senasa, veterinarios de nuestra ciudad estimaron que los controles de alimentos se mantendrán tal como lo regula la Ley nacional 27233.

Miguel Angel Caracciolo, titular de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, señaló su preocupación ante la ola de despidos que alcanzó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

“Queremos hacer llegar nuestro fuerte rechazo a las medidas que ha tomado Senasa, en cuanto a reemplazar los Veterinarios de Planta por Veterinarios de registro en los controles a los frigoríficos a nivel nacional. Esto no hace más que dejar en manos de cada uno de los frigoríficos el control de los productos cárnicos, lo que redundará inexorablemente en una falta total de control”, manifestó en un comunicado.

Cabe recordar que el martes pasado, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, confirmó el despido de 543 trabajadores de su cartera, de los cuales alrededor de 213 cumplían funciones en Senasa.

“Si antes nos quejábamos porque los controles que se exigían eran meramente estadísticos, ahora ni siquiera eso se hará con responsabilidad. En un país con grandes cantidades de casos de enfermedades de transmisión alimentaria, no sólo no hacemos campañas de prevención y concientización, sino que ahora el Estado no ejerce ningún tipo de supervisión seria y responsable sobre los frigoríficos”, agregó Caracciolo.

Para el presidente de Apresuh, estos cambios encarados internamente por el organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación no hacen más que poner en riesgo a la población.

“Esto seguramente no hará más que aumentar el riesgo a contagiar más personas que consuman alimentos sin control. Pedimos a las autoridades que revean esta disposición que atenta contra la seguridad alimentaria de la población”, remarcó.

Sin embargo, el doctor Mario Jouglard, ex presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, Distrito VII, y actual miembro de la comisión directiva, también mostró su preocupación, pero relativizó su impacto en la región.

“Como primer punto, no sabemos fehacientemente si este recorte de Senasa perjudicará puntualmente este tema de control de alimentos”.

Aún así, Jouglard reivindicó el trabajo que desarrollan los veterinarios de registro.

“En el caso de la provincia, si no existieran los veterinarios de registro no habría ningún control, porque la provincia no tiene infraestructura para ejercerlo en casos personalizados”.

Y en ese sentido, diferenció las exigencias que recaen sobre los frigoríficos exportadores.

“Todo lo que es frigorífico de exportación, los controles son oficiales porque así lo exige la Unión Europea. Pero en el resto de los frigoríficos no es así. Allí radica la importancia del veterinario de registro, porque al menos controla donde no suelen llegar los controles”.

“La Ley Nacional 27233 hace responsables a los establecimientos y los obliga a contar con sus autocontroles mientras que Senasa hará las inspecciones pertinentes. De allí nace una figura que se llama Director Técnico, que la puede cumplir un veterinario o algún profesional afín”.

“Por eso, estimamos que la intención de Senasa no es dejar de controlar, sino controlar de una manera distinta, pero todavía no sabemos cuál es”.

Para conocer más

--¿Qué es Apresuh?

--Conformada el 1º de Septiembre de 2009, es una Asociación Civil sin fines de lucro integrada por familiares de pacientes, pacientes, profesionales de la salud, investigadores y personas interesadas en defender nuestra lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Su objetivo es hacer conocer esta enfermedad que afecta principalmente a niños menores de 5 años, y difundir las medidas de prevención junto con la importancia de extremar dichas medidas para no contraerla, la cual puede causar hasta la muerte del paciente o dejar secuelas para toda la vida.

--¿Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico?

--Su nombre describe bien de qué se trata: Síndrome: porque tiene múltiples causas y afecta a varios órganos, entre otros, al Sistema Nervioso Central, al corazón, a la sangre, al riñón y al páncreas. Urémico: porque sube la urea, debido al daño que causa en el riñón. Produce una pérdida súbita de la capacidad del aparato urinario para eliminar los residuos tóxicos y Hemolítico: porque se rompen los glóbulos rojos y bajan las plaquetas.

--¿Cómo se transmite el SUH?

--Es una enfermedad que se transmite en general por alimentos. El reservorio de la bacteria es el intestino del ganado, o sea, nuestro ganado -sano- en un porcentaje muy alto (ronda el 40 por ciento) elimina en su materia fecal la bacteria que provoca la enfermedad. De ahí en más, cualquier contacto con la materia fecal de ese ganado -si tiene la bacteria- puede producir la enfermedad.

--¿Qué síntomas presenta el niño que la padece?

--Luego de comer el alimento contaminado, la diarrea (muchas veces, con sangre) empieza a las 72 horas, o, incluso, en los 7 días posteriores en algunos casos, y dura entre 3 ó 4 días. Luego, puede disminuir la cantidad de orina del niño y algunos empalidecen porque se destruyen glóbulos rojos. También es frecuente que los niños estén decaídos o irritables.

--¿Qué alimentos se consideran “de riesgo”?

--La carne picada mal cocida; las carnes jugosas de color rosado o rojo en el centro; los alimentos cocidos que tomaron contacto con carne cruda; los productos lácteos que pierden la cadena de frío; las frutas y verduras que no se lavaron adecuadamente; los jugos no pasteurizados; el agua no potable y los alimentos procesados fuera de la casa donde uno no pueda estar seguro de cómo han sido cocidos o almacenados. ¿Cómo es el tratamiento de la enfermedad? Como no existe una cura, el tratamiento es de sostén. Consiste, en general, en transfusiones de sangre y diálisis. Si la evolución es buena, en general dentro de los 15 días los pacientes comienzan, lentamente, a recuperarse.