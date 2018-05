Fuerte preocupación por la posible designación de un gerente del puerto sin arraigo local ni regional

En la recta final de la selección, el próximo jueves, del futuro gerente general del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), trascendió un documento que revela la tensa y sorda polémica que subyace debajo de esta elección, considerada de altísima importancia para el funcionamiento y desarrollo de la terminal.

Se trata de una resolución que hasta ahora no se había dado a conocer y por la cual las principales fuerzas vivas de la ciudad, reunidas en el denominado Consejo Consultivo Portuario, le expresan al presidente del CGPBB, Miguel Donadío, la necesidad estratégica de que el alto empleado ejecutivo que se fuera a elegir tuviera arraigo bahiense, cosa que podría estar encaminada a no ocurrir.

La postura es coincidente con la expresada tiempo atrás por el intendente Héctor Gay y contraria a la del propio presidente del Consorcio de Gestión, quien respondió a la comunicación del Consejo Consultivo con una tajante misiva en la que aclara que la decisión para elegir al gerente general está solo bajo la órbita del Directorio del Puerto (ver aparte).

El cargo de gerente general del Puerto es de altísima importancia e históricamente estuvo ocupado por el ingeniero Valentín Morán, quien, orientando a varias presidencias desde que se creó el Consorcio en 1993, generó un proceso de crecimiento exponencial de las operaciones.

Tras su alejamiento reciente, se llamó a un concurso público, en el que quedaron en el camino, por ejemplo, el anterior presidente y gerente de hecho del Puerto, Pablo Pussetto --y no justamente por su currículum, muy atractivo para el cargo--, sino luego de que Donadío lo vetara por “su vínculo con el gobierno municipal”.



En este estado de cosas y tras algunos filtros quedaron en pie varios candidatos, dos con trayectoria en el puerto local, otro proveniente de Rosario y un cuarto, al parecer el preferido de Donadío, que vendría desde Colombia, aunque es de nacionalidad argentina (“La Nueva” quiso acceder a los currículums analizados, pero desde el Puerto se negaron a darlos a conocer).

De hecho, el hermetismo a lo largo del proceso fue una constante y solo trascendieron algunos debates en mesas chicas de expertos, preocupados por la magnitud del cargo y las consecuencias de una mala elección.

En esta situación deliberativa, algunos consultados que prefieren el anonimato creen que la postura de Donadío a favor de un foráneo tiene que ver con su intención de conseguir aliados en el núcleo de decisión, cosa más fácil con alguien recién llegado que con personas de la línea, en general mucho más afianzadas en sus conocimientos de lo local y, en consecuencia, más independientes de los intereses políticos.

La otra pregunta que se hacen en los pasillos es en qué medida abrir la puerta de la principal oficina operativa del puerto a una persona de afuera significa un paso más hacia la vulneración de la autonomía portuaria local. En la misma línea fue analizada en su momento la designación de Donadío, por la cual no fue consultada ninguna de las autoridades locales.

Ahora, la resolución del Consejo se alza, junto con la expresión del intendente Héctor Gay tiempo atrás, como el primer pronunciamiento oficial de las fuerzas locales contra la llegada de funcionarios foráneos a la terminal portuaria y, aunque Donadío la haya desestimado recurriendo a un artículo del estatuto, la intervención da cuenta de cuál es el estado de la opinión pública vinculada al quehacer económico local y regional sobre el tema.

Más aún, el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, sentenció ayer que “tanto en el puerto de Bahía, como en el de Coronel Rosales, debe haber gente de la región, que la conozca y pueda promover su desarrollo”.



Lo que dice el comunicado del Consejo Consultivo

“Con respecto a la selección del gerente general, de nuestra mayor consideración:

Durante la reunión de su presentación como presidente ante los miembros de las instituciones representadas en este Consejo Consultivo, sus muy consideradas palabras fueron una clara invitación al trabajo en conjunto y compromiso con la comunidad; remarcando además, que las decisiones que surgieran del seno de este órgano serían asimiladas en su consideración, a las de cualquier otro miembro pleno del Directorio. Es decir, que el Consejo Consultivo tendría una voz en el Directorio expresada a través del propio presidente.

En el mencionado contexto, el presidente del Consejo Consultivo desea poner en su conocimiento la decisión unánime de las instituciones representadas, las que apoyan que la posición de gerente general del Puerto sea ocupada por un candidato de Bahía Blanca, que tenga un acabado conocimiento de la actividad portuaria local y de la región; de los actores vinculados a la misma; de sus necesidades, proyección y fuerte compromiso con la sociedad”.

La respuesta del presidente del CGPBB

“Tengo el agrado de dirigir a usted la presente en respuesta a su misiva del día 2 de mayo del corriente año comunicándole que la designación del gerente general del CGPBB es una atribución propia y exclusiva del Directorio del ente portuario que presido; tal como lo establece su reglamento interno (art. 18) donde como condición para la elección de dicho dependiente solo establece que sea '...persona de reconocida capacidad para el desempeño del cargo...'.

Asimismo es del caso señalar que tampoco el órgano consultivo bajo su presidencia, según surge de su acta fundacional, tiene dentro de sus atribuciones autoridad alguna para juzgar sobre la designación del personal del CGPBB.

Sin perjuicio de lo expuesto, que ciñe legalmente el actuar del suscripto y del propio Directorio del CGPBB, hago propicia la oportunidad para agradecer la preocupación expresada, que igualmente será transmitida al seno del órgano de administración”.

¿Qué es el Consejo Consultivo Portuario y qué entidades lo componen?

Según explicaba su propio presidente Aníbal Roig en 2013, el Consejo Consultivo fue creado mediante la Resolución N° 15 el 14 de agosto del año 2000 por el propio Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, luego de haber sido, durante algunos años, un mero consejo asesor del presidente (por entonces Jorge Scoccia).

"La finalidad por la que fue creado nuestro Consejo Consultivo tuvo que ver con el acercamiento a esta temática de instituciones representativas de la ciudad y región que no tenían una relación directa con la actividad portuaria. Esta pretensión cubría dos aspiraciones; por un lado producir un acercamiento ciudad-puerto y, por el otro, contar con el aporte de dirigentes de variadas actividades en el análisis de medidas que promovieran el crecimiento del puerto, sin perjuicio para la comunidad circundante, y con la premisa de que el beneficio que produjera este crecimiento favoreciera principalmente a la ciudad y zona, sus instituciones, y sus habitantes.

"En este sentido hemos acompañado al Directorio en sus posturas, a su requerimiento, y cuando consideramos la conveniencia y necesidad de hacerlo. También fijamos públicamente posiciones sin que mediare pedido alguno”, recordaba Roig en 2013.

Actualmente, el Consejo Consultivo está compuesto por: CGT, Unión Industrial, Corporación, Corfo, Cámara de la Construcción, Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Cetac, Mesa de Profesionales, Cámara de Comercio y Codenar.