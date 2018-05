“Pincharruedas”: ¿la modalidad se instala en Bahía?

Una llamativa modalidad delictiva utilizada para robar en Capital Federal y el conurbano parece haber desembarcado en nuestra ciudad en los últimos meses.

La maniobra es sencilla: los delincuentes identifican a la víctima y posteriormente dañan alguno de los neumáticos del vehículo en el que se moviliza, para luego aprovechar su distracción y sustraer el dinero que poco antes retiraron de bancos o casas de cambio.

Esta situación, de la que no había antecedentes hasta hace poco tiempo en Bahía Blanca, encendió la alarma entre las autoridades policiales y la fiscalía, quienes actualmente investigan al menos tres hechos cometidos en esas circunstancias.

Un vocero policial consultado por “La Nueva.” sostuvo que la banda tendría una estructura “mixta”.

Es decir que sería conformada por delincuentes de nuestro medio y otros ajenos a la ciudad.

“Hasta ahora no hubo muchos hechos de este tipo en Bahía. Fueron tres o cuatro sustracciones denunciadas. Se están realizando diversas tareas investigativas”, manifestó.

Agregó que “estos delitos no dejan de ser un hurto desde el punto de vista legal”.



“La metodología que usan los delincuentes consiste en seguir a sus víctimas, vigilarlas cuando ingresan en una casa de cambio o entidad financiera, pinchar una rueda de sus vehículos antes de que vuelvan a subirse y pasar después por al lado del rodado haciéndoles señas para avisarles a los damnificados que un neumático está dañado”, continuó.

Cuando la persona perjudicada comienza a efectuar las maniobras necesarias para reemplazar la rueda, un individuo la distrae entablando una conversación mientras su cómplice se encarga de abrir una de las puertas del automotor y apoderarse del dinero en efectivo que está en el interior.

En este sentido, otra fuente manifestó que la elección de las víctimas tiene una explicación.

“Buscan hombres de un determinado rango de edad, porque son quienes ante un hecho de estas características van a cambiar la cubierta en lugar de pedir un auxilio o solicitar ayuda a otra persona”.

La fuente señaló también que no hay precisión sobre el monto total de dinero sustraído mediante esta modalidad en los hechos conocidos.

“Algunos de ellos redondearon las cifras que les hurtaron, quizás porque se trataba de dinero no declarado. Generalmente se llevan dólares y pesos argentinos”.

Los casos

Al menos tres sustracciones de dinero y elementos fueron denunciadas antes las autoridades en los últimos meses. En todas ellas la modalidad fue similar.

En julio del año pasado una víctima sostuvo que había estacionado en la segunda cuadra de la calle San Martín y que, al arrancar, un automovilista le hizo señas que tenía una rueda en llanta. Indicó que poco antes había salido de una casa de cambio y que recién al llegar a su casa descubrió que le habían sustraído el dinero.

Durante febrero, una persona denunció un hecho de las mismas características, que también ocurrió en la zona céntrica. Dijo que le advirtieron que su rodado tenía un neumático dañado, por lo que procedió a cambiarlo. Poco después advirtió el faltante de una bolsa de cartón con plata.

Otro caso fue denunciado en marzo. El conductor de un vehículo manifestó haber hallado pinchada una de las ruedas y que mientras constataba la situación fue despojado de efectivo y otras pertenencias que tenía en uno de los asientos.