Moto GP: el británico Cal Crutchlow consiguió la pole en Jerez

Cal Crutchlow (LCR Honda) encabezará mañana la grilla de salida de la cuarta fecha del Mundial de MotoGP, al conseguir esta mañana la pole position -cuarta en su palmares- con récord incluido.

El piloto británico, que hace un mes ganó el GP de Argentina y ayer lideró el ensayo vespertino, estableció hoy los dos mejores cronometrajes de la jornada. Fijó un tiempo definitivo de 1m 37s 653/1000, con lo cual mejoró en 257/1000 el récord de la pole position del Circuito de Jerez, que tenía el español Jorge Lorenzo, en el año 2015 (siendo piloto oficial del Team Yamaha).

He might have set the fastest ever official lap at the Circuito de Jerez Ángel Nieto, but could @calcrutchlow have lapped any quicker?! ⏱



Find out in @Michelin_Sport's Ideal Lap! pic.twitter.com/UySrmLrySg