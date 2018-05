Internaron de urgencia a Felipe Pettinato por una infección en la nariz

"No sé cómo se enteraron de su problema en la nariz y tampoco entiendo por qué lo contó", dijo su hermana Tamara y agregó: "Si fuera grave, yo lo sabría”.

El mes pasado el hijo del conductor reveló que será papá por primera vez junto a su novia, Sofía Colasante: “¡Ya no me importa nada! Voy a ser papá, ¿o no Sofi? Está embarazada Sofi de cuatro meses”, contó con un video publicado en Instagram en el que se lo ve junto a su mujer. (Rating Cero y La Nueva.)