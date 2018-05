"La Cámpora está detrás de las marchas", aseguró Carrió

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió consideró anoche que la agrupación La Cámpora, que encabeza Máximo Kirchner, "está detrás de las marchas y tratan de crear un clima de miedo social, pero no lo van a conseguir".

Además, Carrió arremetió contra el kirchnerismo y señaló: "Buscamos con el Fondo un seguro para que ustedes no nos volteen, para que ustedes no sean golpistas. No sean golpistas, esperen a las elecciones y ganen".

Por otra parte, remarcó que la expresidenta Cristina Kirchner "vetó el 82 por ciento móvil para la mínima de los jubilados" y en ese aspecto se planteó: "¿De qué defensa a la justicia social me está hablando?".

"Lilita" se refirió también a la movilización que realizó la oposición el viernes 25 de mayo en repudio al posible acuerdo con el FMI, entre los que estaban los militantes y dirigentes de Unidad Ciudadana, del Peronismo, de la Izquierda, además de movimientos sociales, sindicales y culturales, bajo el lema "La Patria está en Peligro".

"Les voy a contestar en el mismo tono dramático y televisivo de ellos. A la Patria la quisieron matar ustedes con la complicidad de actores, intelectuales y artistas. Buscamos con el Fondo un seguro para que ustedes no nos volteen, para que ustedes no sean golpistas", precisó la diputada nacional en declaraciones a la canal Todo Noticias (TN).

Carrió recordó entonces que los artistas involucrados en el video en contra del acercamiento del Gobierno con el Fondo "cobraban mucho dinero del Gobierno, y permitieron que saquearan el país Julio De Vido y todos los ladrones".

En ese sentido, Carrió argumentó que Cambiemos está "salvando a la República" y aseguró que hay un intento de "golpismo" fomentado por el kirchnerismo. (NA)