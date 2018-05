"Llaman a mi casa y me dicen 'vos sos boleta'", contó Alfredo Casero

El actor y humorista Alfredo Casero participó ayer del programa de Alfredo Leuco en TN y dijo que recibe amenazas cotidianas por su oposición al kirchnerismo.

"Llaman a mi casa y dicen 'vos sos boleta'", reveló el actor.

"No tengo problema de que me fustiguen. Ya me pasó en otro momento, cuando estaban en el poder. Y hay llamados de teléfono a la noche. La señora que vive en la casa de la que me mudé me dice: “Miren me llaman a la noche y me dicen que usted es boleta”. Bueno, señora, qué le voy a decir, ya sé quién soy", relató Casero en "Palabra de Leuco".

"Y enfrente había uno con escuditos de Cuba y todo y me decía: 'Saliste a las 11 de la noche'. Y le respondía: 'Ya sé, antes que vos'. Hasta que me quemaron una goma en la puerta de casa y me fui a un departamento horrible, chiquito. Ahora estoy ahí más o menos seguro".

Y continúo en su descargo: "Me acuerdo en algunos momentos de todo lo malo que pasé por no pensar como los actores kirchneristas: que te señalaran en una nota o lo que te dice la gente por la calle. Te dicen 'No vas a poder andar en la calle, te van a meter un tiro'".

Habló sobre la consigna del 25 de mayo "La patria está en peligro" en protesta por las negociaciones con el FMI y remarcó sus diferencias: "El peligro está si se sigue pensando que hay una especie de 'Miren que nosotros somos los violentos que nos estamos guardando'. Si tenemos una idea sobre la juventud, una juventud combativa que agolpa en sus faldas a Hebe de Bonafini y todos los demás".

Casero aseguró que a la manifestación del viernes pasado "fueron sólo algunos de los actores que recibieron el manto amarrillo y blanco de amor por parte de la señora Porota".

Además, apuntó contra Juan Cabandié y Máximo Kirchner como los ideólogos de la consigna.

Sobre el final de la nota, Leuco le preguntó a Casero si se había peleado con amigos actores por la "grieta": "El kirchnerismo me sacó de encima a los amigos que realmente no necesitaba. Yo tenía un perro que se llamaba Leoncio, genial, pero con un problema: comía caca. Y lo miraba y le decía: 'Hermano, cómo vas a comer caca'. Y él me decía: 'Vos también tenés tus cosas!'", contó el actor.

Y concluyó: "Ya a la tercera vez que le pregunto, dijo 'Esta persona quiere comer caca'". (Clarín y La Nueva.)