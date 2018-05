Saavedra: la oposición hizo valer su mayoría y desaprobó la rendición de cuentas municipales

Los ediles de Cambiemos y 1País -que son mayoría- desaprobaron el cierre del ejercicio económico municipal 2017 en Saavedra. Según argumentaron, no se cumplieron ordenanzas ni normas por parte del Ejecutivo que conduce el intendente Hugo Corvatta; además, denunciaron "dudas en actos administrativos" y "falta de transparencia".

Los concejales de la oposición criticaron, entre otras cuestiones, la falta de construcción de viviendas y la no utilización de recursos del Fondo Educativo que asciende a 67 millones de pesos.

Desde el oficialismo (Unidad Peronista), la edil Andrea Camandona salió al cruce afirmando que no se puede aceptar "que se hable de falta de transparencia". Agregó que no es tiempo de semejantes chicanas (en alusión a la difícil situación económica nacional) e hizo hincapié en el aumento de tarifas que afecta a la comuna, lo cual provocó el uso de fondos afectados y la obligación de devolverlos a sus cuentas de origen en un plazo de dos años.

El edil Matías Nebot, que se separó de 1País para conformar un nuevo bloque del vecinalismo denominado “Todos por Saavedra”, acompañó el cierre del ejercicio pero marcó sus objeciones.

En su despacho los ediles de Cambiemos, al fundamentar la desaprobación de la rendición de cuentas del ejercicio 2017, lo hicieron detallando 12 puntos con las observaciones ad-referéndum del Tribunal de Cuentas.

Se denunció el cobro indebido de tasas a vendedores ambulantes en días festivos, ya que -dijeron- tiene un límite de $ 5.000 y, sin embargo, se ha cobrado hasta $ 8.000; infracciones de tránsito cometidas con vehículos municipales en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se contabilizaron como obligaciones exigibles a pagar; vehículos municipales sin la VTV; que la cooperativa eléctrica local siga brindando el servicio de alumbrado público con un convenio vencido; y el tributo cobrado por Camuzzi Gas Pampeana a los usuarios y abonado a la Municipalidad, del 3%, que no se encuentra establecido en la ordenanza fiscal impositiva y no puede establecerse el respaldo legislativo que permita su cobro.

Del mismo modo, se planteó que los concejales no se les otorgó todavía la clave para poder acceder al sistema contable RAFAM del municipio, incumpliendo lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades; que tampoco se creó la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), pese a los reiterados reclamos; la falta de información referida a la calidad del agua potable; y que no se cumple con la obligatoriedad de informes trimestrales de las cuentas públicas.

Finalmente se remarca que se sigue descontando el 1,25% de su salario a los empleados no afiliados al sindicato de trabajadores municipales, que mediante un convenio con el Ejecutivo retienen ese monto para una mutual sindical y que, tras consultas pertinentes, quedó determinado que este descuento a los trabajadores no afiliados sin su consentimiento carece de sustento legal alguno.

“Muchas veces todos esos puntos hacen a lo que son los números finales del municipio, porque tienen una incidencia totalmente directa en lo económico, incidencia que uno no la puede descartar porque podría producir alteraciones en lo que son los resultados finales de los números”, afirmó el edil Luis Sevenié, que de toda maneras aclaró “No tenemos un municipio gracias a Dios en rojo, de ninguna manera… podemos cuestionar políticamente muchas cosas como destinar recursos a un área o a otra para hacer política o no”

Acotando además que si en un municipio hay superávit “son obras que no se hicieron, recursos que no se utilizaron”.

Mientras que la edil oficialista Andrea Camandona enfatizó que entre otras medidas de ahorro el ejecutivo había logrado una considerable merma de horas extras, y que había que tener en cuenta los aumentos de servicios como el 92 % de la energía eléctrica, 41 % el gas, 33,71 % de aumentos de salarios, 33 % de combustibles y 38 % de atención hospitalaria “y este no es un dato menor. Cada vez más gente se atiende en nuestro hospital municipal. Las cosas no van bien en este país y en nuestro distrito no estamos ajenos. Lamentablemente las política neoliberales que lleva adelante este gobierno nacional y provincial, benefician a unos pocos y no justamente a los municipios”.

“Sobre la falta de viviendas, tenemos que hacernos cargo que ni el gobierno anterior ni este en Nación y Provincia, tienen en su agenda construir viviendas”, señaló en el tramo final Camandona, criticando que no se utilizó en gestiones anteriores el recupero de las cuotas del Fondo Municipal de Viviendas y que esos montos fueron a rentas generales. (Agencia Pigüé)