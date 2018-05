La insólita firma de un fanático de Independiente que se hizo viral

La firma de un fanático de Independiente se hizo viral en la redes luego de que hija, Azul Carmona, publicara en su cuenta de Twitter una foto del DNI de su papá y destacó el sello: "Rey de copas uno solo".

"Solo quiero que vean la firma de mi papá, por Dios, lo amo con todo mi alma", dice el mensaje que publicó la joven y se viralizó rápidamente. Aunque suene imposible, esa es la firma de Arnaldo Carmona, quien firma así hasta en el cuaderno de comunicados de su hija.

Solo quiero que vean LA FIRMA DE MI PAPÁ x dios lo amo con todo mi alma

ASI TODO MI CUADERNO DE COMUNICACIONES, NO SE DAN UNA IDEA DE TODOS LOS PROFESORES QUE ME CAGARON A PEDO PENSANDO QUE LOS BOLUDEABA JAJAJAJ pic.twitter.com/DUxyo3TPrT — Azu💅 (@_AzulCarmona_) 28 de mayo de 2018

"Yo firmo así, es mi firma. En el banco tengo registrada esta firma, en el DNI y en el registro de conducir", afirmó Arnoldo orgulloso. "Dos veces me lo negaron y a la tercera lo logré. Me decían que no era válida, pero lo conseguí", dijo el hombre en una entrevista por Telefe.

En las redes fueron varios los que se rieron y compartieron la insólita firma, aunque en el colegio hubo autoridades que desconfiaron de Azul y creyeron que la firma era falsa: "Un preceptor y un profesor se enojaron porque creyeron que mi hija la había falsificado cuando tuve que firmar el boletín del trimestre".

El tuit obtuvo más de 14 mil retuits y 68 mil "me gusta", aunque en los últimos días la familia recibió un llamado desde el Registro Civil de Valentín Alsina informando que hubo quejas desde el Renaper (Registro Nacional de las Personas) y que el polémico DNI sería dado de baja. (Clarín y La Nueva.)