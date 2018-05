El emotivo mensaje de Thiago y su mamá por el Día de la Donación de Órganos

“Hoy soy yo, mañana es cualquiera. Donar órganos es regalar vida”. Ese fue el mensaje en Facebook de Thiago Gentili, el nene puntaltense que espera un trasplante bipulmonar.

Fue por el Día Nacional de la Donación de Órganos, establecida hace 2 décadas como una forma de generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos para trasplantes.

Thiago tiene 13 años y padece fibrósis quística, una de las enfermedades genéticas graves más frecuentes, que afecta a diferentes órganos, sobre todo pulmones y páncreas.

La mamá de Thiago, Paola Montero, también escribió una emotiva carta en la red social:

“Hoy les habla una mamá q tiene a su pequeño hijo de tan solo 13 años en lista de espera para un trasplante bipulmonar. Una mamá que ve a su hermoso guerrero pelear todos los días por algo tan sencillo para nosotros como es RESPIRAR. Una mama que hace 31 meses y 6 días que espera ansiosa un llamado que pueda lograr que Thiago cumpla su sueño de ser bombero, que corra, ría y pueda volver a la escuela; lo mismo que cualquier chico de su edad. Una mama que aprendió a ser fuerte y débil a la vez, enfermera y médica, que aprendió palabras raras, que vive entre mocos y nebulizaciones, que festeja una escupida estupenda. Una mamá a la que su hijo le enseñó el verdadero valor de VIVIR, RESPIRAR, REíR a pesar de todo lo malo.

Estar de este lado es muy difícil, súper duro y doloroso, alejados de la familia, amigos, la ciudad.

Una mama es consciente de que ese llamado puede llegar mañana, el mes que viene o quizás nunca.

No veas a la donación de órganos como algo malo o doloroso. Que no te de miedo. Charlarlo en una reunión, una fiesta, en la escuela o en la sobremesa. Miralo como un acto hermoso de dar amor, como que un pedacito de esa persona amada que partió dé vida y esperanza a alguien que la esté necesitando. Los órganos no van al cielo, dejalos acá. Hoy es mi hijo, pero mañana puede ser cualquiera el que esté en su lugar.

Hoy, esta mamá te cuenta que Thiago tiene 13 años y un montón de sueños por cumplir. Decile sí a la vida… doná órganos por amor.”

Thiago está internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, junto con parte de su familia, y abrieron una cuenta bancaria para quienes quieran colaborar con los gastos que implica la estadía.

Paola, madre de Thiago, denunció en marzo que la obra social IOMA le negó un medicamento que puede mejorar su calidad de vida y “jamás cubrió los gastos de alojamiento en 2 años y medio”, a pesar de que indicó que la justicia ya falló a favor de la familia.