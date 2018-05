"El básquet es hermoso; hay que pensar siempre en positivo", dijo Harina tras darle el triunfo a Villa Mitre

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Un triple agónico de Federico Harina, le dio ayer el triunfo a Villa Mitre (79-76) en el inicio de la serie de los playoffs del Torneo Federal de Básquetbol, que continuará mañana.

Anotando los últimos 7 puntos de su equipo, Fede se convirtió en el héroe tricolor. Incluso, cuando todo hacía indicar que no sería su noche: venía con bajos porcentajes en triples (su especialidad) y, encima, había hecho un foul que le permitió a los nicoleños coronar un contraataque con doble y bonus, y tomar 4 de ventaja (72-76) a falta de un minuto 26 segundos.

Pero nunca hay que subestimar la mente (y la mano) de un tirador...

Tras ese foul nombrado, Harina metió dos dobles consecutivos (en uno recibió falta, pero falló el libre: 76-76) y después acertó el triple ganador. Que, a la postre, se redondeó con una gran defensa.

Mirá el video del triple ganador y el cierre del juego

“Fue un partido raro...la verdad que ya me había olvidado el foul y doble que hice. Me lo lamenté mucho. Encima venía de errar mucho de tres (0-6), después pasó eso: el foul y gol, y el triple ganador. La verdad que el básquet es hermoso; hay que pensar siempre en positivo”, señaló el reginense, quien terminó con 15 puntos.

El exNapostá venía de anotar 11, 25 y 23 puntos en los recientes triunfos ante Cipolletti. Ayer, llevaba 6 unidades hasta el último cuarto.

“Era una noche distinta, linda para jugar: por el ambiente y por la instancia en la que estamos. La última vez (cuando le anotó 25 puntos a Cipolletti) te había dicho que era un tirador que iba a tirar siempre como si la viniese metiendo. Y, ese tiro (el ganador), lo tomé con confianza y por eso entró”, entendió Harina.

“Si me quedo pensando en los errores que tuve, o no la voy a querer tirar, o voy a tirar dudando o pensando que voy a errar y no va a servir. Es imposible meterla así. Hay que pensar siempre en positivo”, enfatizó.

Sabiendo sus buenos antecedentes, los nicoleños tomaron nota y lo obligaron a lanzar incómodo: terminó con 1-7 en triples, 6-10 en dobles y 0-2 en simples.

Mirá las estadísticas del partido

“Ellos tienen jugadores muy altos, que cuando parecía que sacaba ventaja en las cortinas para tirar, aparecía Dentis (Ezequiel) o Fioretti (Matías), que miden más de 2 metros, te levantan los brazos y te hacen corregir el tiro”, explicó.

“Pero eso no es excusa -agregó-, tendremos que hacer los tiros de otra manera, buscar otros espacios y creo que vamos a subir un poco el porcentaje”.

Con ese triple ganador de Harina, buenos pasajes de Gutiérrez, Heinrich y Garello, el elenco de nuestra ciudad logró sacara a adelante un partido durísimo. Ante un rival muy interesante, que mostró muchas variantes ofensivas y vendió cara la derrota.

“Sabíamos que ellos tienen jugadores de experiencia, que han jugado Liga Nacional y TNA; que se prepararon para ascender. Tuvimos varios momentos malos, pero lo importante era llevarnos el partido; por 1 o por 20 puntos. El primer partido es el más importante, para mantener la localía y para enfrentar el segundo más motivado. Y ganar así nos va a venir de 10 anímicamente”, cerró Federico Harina.