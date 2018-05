¿Llegó el momento de implementar un mercado de commodities agropecuarios independiente?

Por Alejandro Ramírez / Agencia NA

Visto y considerando los acontecimientos de los últimos meses relacionados con la conformación de los precios de los commodities agropecuarios, es que vuelve a la picota el tema de la posible creación de un mercado regional referente que esté totalmente "divorciado" del mercado de Chicago.

Existen muchas razones por lo cual ya se debería estar trabajando seriamente en este tema, pero la principal es la producción y comercio de granos importantísimos como son la soja, el maíz y el trigo. Como para tener una referencia, en el mundo se produce un total de 340 millones de toneladas de soja. De ese total, el Mercosur genera un 54%. Es decir, Sudamérica produce el 54% de la soja mundial.

No caben dudas de que llegó el momento de tomar una decisión sobre la conformación de precios. Cuando analizamos lo que viene ocurriendo con las cotizaciones internacionales de los commodities agropecuarios, y especialmente lo que pasa en el mercado norteamericano de Chicago, nos encontramos que a pesar de las malas noticias que surgen desde la producción de Sudamérica las cotizaciones no tienden a subir, sino al contrario, ya que en muchos casos tuvieron una clara tendencia bajista. Y esto no es la primera vez que ocurre en el historial de los mercados de granos.

Estamos bastante acostumbrados a que el USDA norteamericano (Departamento de Agricultura) "maneje" a piacere la información de producción, demanda, exportación e importación de los diferentes productos. En muchos casos, las actualizaciones llegan tarde o sobre el momento en que la realidad golpea de frente a estas estimaciones. Así es como se producen abruptos ajustes en los valores de los commodities. Todos entendemos que los mercados, y en especial los de futuros, necesitan tener volatilidad y fluctuaciones para que se hagan atractivos y para que los operadores participen en ellos. Pero en muchos casos, las informaciones "tardías" o fuera de tiempo del USDA hacen pensar que detrás de esto podría haber algo más.

También entendemos que aquellos que participan comprando y vendiendo necesitan de estas fluctuaciones en las cotizaciones para ganar dinero. Porque si un mercado no sube ni baja, ¡chau mercados de futuros del mundo! Pero parece demasiado que no se tome en cuenta la complicada situación de producción que están viviendo amplias zonas de producción de Argentina, Uruguay y Brasil. Lógicamente debemos considerar también los intereses de las empresas comercializadoras y, en especial, de las firmas exportadoras de granos, que necesitan utilizar como referencia internacional al mercado de Chicago, que suele ser más beneficioso en sus cotizaciones para los compradores que para los vendedores.

El tener un mercado en nuestra región generaría transparencia en la formación de los valores, porque sería más coincidente con lo que pasa con la producción y comercio en nuestra región. De esta forma, cuando hay menos cosecha en Sudamérica, los valores subirían y, no como ha venido ocurriendo en los últimos meses con los precios en el principal mercado norteamericano.

Además, debemos considerar que cuando el presidente de los EE.UU comenzó con sus medidas de posible cierre de importaciones, y su conflicto con China, los precios de la soja, en vez de subir, bajaron, cuando en nuestra región tendrían que haber subido por las chances que tenemos de aumentar nuestras ventas al mercado del sudeste asiático.

Ya es hora de tomar decisiones. Muchos de nosotros hace años que venimos planteando este tema, sin respuestas y sin movimientos por parte de los políticos y comerciantes de granos. Quizás existan intereses aviesos que no permitan desarrollar esta idea. Pero entendemos que es el momento de debatirlo a fondo, en búsqueda de transparentar la formación de precios y evitar manejos no muy claros.