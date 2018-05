Guillermo Urra: “Había gente que no veía desde hace 10 años”

Javier Oscar Schwab

jschwab@lanueva.com

Sorpresa, algarabía, admiración, festejos... En el club General Daniel Cerri, y en la propia localidad, no se habla de otra cosa que no sea del terceto bochófilo compuesto por Néstor Morán, Guillermo Bertolli y Guillermo Urra.

Y no es para menos. Se trata del primer conjunto clasificado para disputar la final del certamen Apertura de la presente temporada, algo que no sucedía desde 1998, cuando se alzó con el título con aquel recordado equipo compuesto por Jorge y Luciano Visani, y Cristian Zapata.

“Para nosotros es una alegría inmensa. Ya nos consideramos campeones más allá del resultado final, porque entramos a jugar dos fases (ante La Armonía y 9 de Julio) sin ser candidatos”, dijo Guillermo Urra, uno de los hijos pródigos del club.

--Era difícil ganarle un partido a 9 de Julio, pero ustedes le ganaron dos.

--Habíamos perdido con ellos 15-0 en la fase regular. Y es más: en cuatro visitas que tuvimos a distintos pisos sintéticos de la ciudad dos veces nos dejaron zapatero.

“Tuvimos una racha bárbara; son esos partidos que se dan y te sale todo”.

--¿Ustedes remontaron un 12 a 3 desfavorable?

--Perdíamos 12 a 3, pero ellos (9 de Julio) cometieron un par de errores y en 2 manos les marcamos 9 puntos. Cuando se equilibró el marcador cambió la situación, de estar muertos a empatados nos tranquilizó mucho y lo aprovechamos.

--¿Dónde estuvo la clave en los dos partidos?

--En el arrime de Guille (Bertolli), que fue superior al de Lázaro (Levriero). Además, Néstor (Morán) siempre acompañó bien y yo tuve mis altibajos, pero pude pegar cuando lo necesitábamos.

--Seguramente, este entusiasmo se traduce en muchas horas de práctica.

--(Risas). ¿Te digo la verdad? No nos juntamos nunca. Cada uno aporta sus conocimientos, aunque el más metido en todo es Néstor, quien con sus casi 60 años juega todos los días en su pueblo (Pedro Luro) y cuanto torneo se le presenta.

–¿Ejemplo a imitar?

--Sí. Le preguntás a Néstor: “¿Venís a jugar esta noche?”. Y te dice que sí; siempre puede, es admirable. Hace como 10.000 kilómetros por año, y no falta nunca.

Valentín Morán (izq.), Guillermo Bertolli y Guillermo Urra.

--¿Se pueden dar el lujo de soñar?

--La serie final la vamos a arrancar en desventaja, ya sea con Tiro o Barrio Hospital. Pero el sueño no te lo quita nadie.

--¿La gente de Cerri se prendió?

--Se vive con mucha alegría. En la cancha había gente que no veía desde hace 10 años. Nos están preguntando a qué cancha tienen que ir el lunes.

--¿Cómo está el estadio Jorge Visani?

--Lindo. El “Pato” está chocho con su cancha. Imaginate que él jugaba cuando se ganó el último título.

--¿Ganarle a otros dos Urra genera conflicto familiar?

--No. dentro de la cancha es a cara de perro. Entro y me olvido de mis rivales. Después del partido comimos todos juntos, con mi hermano (Juan Pablo) y mi sobrino (Ezequiel). Juan Pablo ya jugó y ganó muchas finales, ahora me toca a mí (risas).

--¿Y vos vas por el tercero?

--Si. Tengo uno en Cerri y otro en La Armonía, con mi hermano (Juan Pablo) y el “Pochi” Gómez. Pero también cuentan los subcampeonato, porque para nosotros estar en la final es como salir campeón.