El duro cruce de Icardi a un periodista deportivo: "Hacé periodismo en vez de puterío"

El delantero Mauro Icardi tuvo un duro cruce en Twitter con el periodista de TyCSports Martín Arévalo, luego de reunirse con el seleccionador argentino Jorge Sampaoli.

A 10 días de que el entrenador defina la lista de 35 futbolistas que estarán preseleccionados para el Mundial de Rusia, los rumores acerca de que en esa reunión el DT le comunicó la decisión de no tenerlo en cuenta para los 23 finales era cada vez más fuerte. Y Arévalo se refirió a eso en un tuit que no se entendió del todo.

A la #SelecciónArgentina siempre hay que decirle SI. Siempre. Aunque tengas una mínima chance o una pequeñita luz de esperanza... Creo que #Icardi lo entendió y por eso está ahora con #Sampaoli... — Martin Arevalo (@arevalo_martin) 3 de mayo de 2018

El jugador saltó a responderle pocos minutos después con un tono muy fuerte y tildándolo de hacer "puterío" en lugar de periodismo:

Tranquilo Arevalo que a la #SeleccionArgentina siempre le digo que SI!! No hay que pensar mucho para decir que si como nombras en tu tweet ironico refiriendote a mi. Quedate mas que tranquilo y dedicate a hacer periodismo deportivo en vez de puterio polemico como siempre. #Icardi — MauroIcardi (@MauroIcardi) 3 de mayo de 2018

Y luego el comunicador de actividades deportivas le contestó: "Me parece que estás confundido o te llenaron la cabeza. Estoy valorando que te hayas reunido con Sampaoli hoy cuando desde varios lugares decían que habías despreciado la reunión. Yo informé que era muy buena tu actitud de querer estar".

Y siguió: "O no leíste bien o no entendiste lo que escribí. Y si es así podés preguntar antes de intentar ofender. Yo jamás te falté el respeto. Mi tuit no tiene un grano de ironía. Y respecto del puterío al cual te referís, veo que no me conocés. Ni a mí ni a mi trabajo".

Y siguió... otra vez: "Te lo vuelvo a escribir por si no comprendés. Me parece maravilloso que hayas visto al DT de Argentina. Aunque no seas una fija en la lista de 23, es bueno que un jugador top como vos tenga ganas de pelearla hasta el final. ¿Entendiste?".