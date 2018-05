Felipe Solá: "Macri va a pagar un enorme costo político si veta la ley contra el tarifazo"

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá advirtió que el presidente Mauricio Macri "va a pagar un enorome costo político si veta la ley contra el tarifazo".

"No podemos evitar que el Presidente vete la ley, es una facultad institucional. Pero va a pagar un enorme costo político por eso", afirmó Solá.

El diputado opositor explicó que el dictamen respaldado por distintos bloques "retrotrae las tarifas a noviembre del año pasado".

Explicó que a partir de ese momento, de acuerdo con la iniciativa, todo lo que exceda el aumento de salarios desde ese día en adelante pasaría a ser un crédito para el usuario" por lo que "cuando sea ley, no se podrían aumentar las tarifas por encima de los salarios".

"Hace dos años Macri vetó la ley de la doble indemnización, que prevenía una ola de despidos que había comenzado en el sector privado. Creo que ese veto inmediato está relacionado con lo que pasó a fines de 2016, cuando tuvo la necesidad de hacer la Ley de Emergencia Social, que le costó 40 mil millones de pesos en tres años", evaluó Solá en declaraciones a FM La Patriada.

Consideró que "la cerrazón que generó ese veto, es la misma cerrazón que lo llevó a no poder decir que no a las presiones de todas las organizaciones sociales y de toda la CGT, que hizo un inmenso acto en el Congreso".

"Hay un hecho concreto: algunos comercios y Pymes cierran porque no pueden con los costos fijos. Mucha gente no puede pagar y se van a hacer ver de alguna manera. Nosotros no somos, a lo mejor, los mejores representantes de esa gente. Pero sí somos testigos de esa situación y nos tenemos que dar cuenta", enfatizó.

Y aclaró: "más que opositores a un gobierno, somos opositores a una política global".

"Se está haciendo agua por varios lados, sobre todo con el circuito nefasto de los dólares y las Lebacs", consideró el exgobernador bonaerense. (NA)