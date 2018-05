Drogas sintéticas II: prohiben la salida del país del sobrino del fiscal Cantaro

El Juzgado Federal Nº 1 ordenó la prohibición de salida del país de Sebastián Gauna San Millán, quien está con pedido de detención desde hace más de 15 días por la causa denominada Drogas sintéticas II.

Se trata del sobrino del fiscal federal general Alejandro Salvador Cantaro.

La vivienda de Gauna San Millán, en San Andrés al 100 del barrio Palihue, fue allanada en el marco de la batería de operativos que se desarrollaron entre el 14 y el 15 de abril y que derivaron en la detención de otras diez personas.

La medida del juez Walter López Da Silva se resolvió en el marco del dictado de la prisión preventiva de todos los demás, a excepción de Valentín Sáenz, quien quedó con una falta de mérito.

De los registros de Migraciones, hasta hoy, no surge que el acusado prófugo haya partido hacia el exterior, aunque no se puede descartar que lo haya hecho con identidad falsa o a través de algún paso fronterizo no oficial.

Los investigadores vienen buscando a Gauna San Millán tanto en nuestra ciudad como en Neuquén -donde también tiene comercios- aunque los resultados fueron negativos.