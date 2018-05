Piñas, sillas voladoras e insultos: así terminó una reunión en el Concejo de Mercedes

Una reunión del Concejo Deliberante de Mercedes se convirtió en una batalla campal luego de que los legisladores de Cambiemos lograran dictamen por la minoría para tratar la adhesión al Pacto Fiscal que promueve el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los representantes del Frente para la Victoria (FPV) empezaron a insultarlos y, lo que siguió, fue un bochorno.

Todo comenzó cuando los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) buscaron suspender la votación. El concejal Diego Altube aseguró que el proyecto "no llevaba nada bueno para los vecinos".

La legisladora de Cambiemos, Sabrina Viñales, pidió la palabra y aseguró: "Son 92 los distritos que adhirieron al Pacto Fiscal y han podido realizar sus paritarias sin ningún tipo de condicionamiento de la Provincia".

Tras la votación, el oficialismo logró el dictamen de minoría. Y todo se descontroló: hubo piñas, sillas voladoras e insultos.

Según se denunció, al recinto entraron personas ajenas a la votación, que golpearon a los legisladores.

La Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites a las cuentas de las comunas. Estipula que la planta de personal no puede crecer más de la población, que la deuda del municipio no debe superar el 8 % de los gastos corrientes y que el gasto no tiene que aumentar más que la inflación. A cambio de eso, la Provincia les permite tomar deuda para inversión y recibir asistencia en caso de "imprevistos". (TN, Clarín y La Nueva.)