Paritarias de Camioneros: Moyano ratificó el pedido del 27 % de aumento

El líder camionero, Hugo Moyano, ratificó hoy el pedido de aumento salarial de un 27 % para el sector y les advirtió a los empresarios que "no se descarta nada, ni un paro ni un abrazo", ante lo cual subrayó que "los gobiernos pasan, los trabajadores quedan".

"El Congreso [Extraordinario de la Federación Nacional de Camioneros] me dio las facultades para tomar las determinaciones que sean necesarias si no hay respuesta con respecto al pedido concreto de aumento salarial que comunicamos al sector empresario", sostuvo el exsecretario general de la CGT.

En conferencia de prensa en el Hotel Intersur, el referente sindical señaló que no cree que "los empresarios se nieguen".

"Primero vamos a discutir. No creo que los empresarios se nieguen. Puede haber mermado el trabajo, pero están en condiciones de pagar la cifra que reclamamos. Aducen que el Gobierno no los deja, no les permite. Que elija: los gobiernos pasan, los trabajadores quedan. Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que le exigen", añadió.

Consultado sobre si analizaba la posibilidad de lanzar un paro para presionar a las cámaras empresarias para que otorguen el aumento salarial solicitado, el exlíder de la CGT aclaró que "no se descarta nada: ni un paro ni un abrazo con los empresarios" e insistió en el desafío: "Que ellos elijan".

Asimismo, envió un mensaje a la Casa Rosada, particularmente al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para que avale el aumento en caso del visto bueno empresario: "Si el Gobierno se interpone a que logremos ese salario que estamos reclamando, la pelea va a ser contra el que se ponga adelante. Los enemigos no los elegimos nosotros, los eligen ellos". (NA)