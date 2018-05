Facundo García: “Jamás se me hubiese ocurrido soñar con lo que viví en el debut”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Debutar con la camiseta de tu país, hacer un gol y ver en la pantalla del estadio tu nombre con la bandera argentina es lo más lindo que me pudo haber pasado desde que juego al fútbol. Si lo quería soñar, no se me hubiese ocurrido”.

Cuando recuperó señal en su teléfono celular, Facundo García le contó a La Nueva. las sensaciones de su primer encuentro oficial con la casaca de la Selección nacional sub 19, ante Chile, 2-2 en la apertura de la fase de grupos de los Juegos Odesur de Cochabamba (Bolivia).

“Facu” jugó los 90 minutos, inauguró el marcador para nuestro seleccionado con un golazo, cometió un penal (para que el conjunto trasandino llegué al 1-1 parcial) y fue amonestado.

Sin embargo, en el mensaje de whatsApp que mandó hoy minutos después de la medioanoche, se refirió a la complejidad de correr y exigirse en la altura, ya que Cochabamba (Corazón de Bolivia o Ciudad de Todos, según los bolivianos) se encuentra a 2.558 metros sobre el nivel del mar.

“El partido fue durísimo, en todos los sentidos. Cuesta la adaptación a la altura, porque el clima es caluroso, el aire es espeso y llega un momento en que te ahogás. No podés respirar, y te juro que es horrible. Dos veces estuvimos arriba en el marcador, pero no pudimos sostener la ventaja. Igualmente merecimos ganar”, sostuvo el volante olavarriense, el primer futbolista de Olimpo en ser parte de una Selección juvenil albiceleste.

“Pese a los problemas de la altura me sentí bien. En el segundo tiempo no estuve tan activo como en el primero, pero en líneas generales creo que cumplí, y así me lo hizo saber el cuerpo técnico”, agregó.

Tenía muchas ganas de referirse a su gol, y lo contó con lujos de detalles...

“Tiramos un pelotazo al área, uno de los centrales chilenos despejó al medio y la pelota vino hacia a mi a una velocidad que era para pegarle de una. Le di de zurda, y cuando vi que se metía pegada a un palo me quise morir. No sabía como festejarlo; fueron segundos donde me sentí en la gloria”, narró el “8” de la Argentina.

Nobleza obliga, le pregunté por el penal que cometió pocos minutos después de haber estampado el 1-0.

“El punta de ellos tiró un centro, la pelota rebotó en un compañero y yo me tiré a barrer para despejar. La saqué limpita, pero el 5 chileno chocó contra mis pies y se tiró como si lo hubiesen matado. Hubo contacto, pero no existió falta”.

Por último, se esperanzó en el objetivo que fueron a buscar como grupo.

“Estamos capacitados para ir en busca de la medalla de oro. Ahora se viene Venezuela (mañana miércoles a las 16.30, hora de nuestro país) y no podemos dejar detalles librados al azar”.