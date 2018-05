"Anoche vi las noticias y me animé a hablar"

Una mujer denunció en las últimas horas otro caso de presunto abuso contra el odontólogo Guillermo Bianciotti y son al menos 4 los casos que se suman contra el profesional de Caronti al 300.

Josefina, que habló con LU2 y a la que no se le pone el apellido para preservarla, contó que vivió una situación similar a la de las 2 hermanas que ayer llevaron a la detención de Bianciotti.

"No hice la denuncia [en septiembre de 2017] porque no tuve el valor ni los recursos emocionales", comenzó la mujer su relato y agregó que al no tener otras pruebas que su propio testimonio pensó que "no le iban a creer".

"Anoche vi la noticias y me animé a denunciar", agregó y explicó su decisión de hacerlo tras difundirse otra denuncia porque "era el momento".

Josefina manifestó que había sido paciente de Bianciotti durante un tiempo y nunca había tenido problemas, pero que tras un tiempo sin atenderse volvió y tuvo esta situación.

"Se lo conté a gente de mi entorno, pero sin pruebas no quería exponerme", manifestó y agregó que "hay mucha gente que no cree que las personas podemos mostrar una cara distinta".

Al ser consultada sobre ese día, la mujer dijo que no pudo reaccionar y que entró en un shock.