La misma modalidad y el mismo acusado: el crudo relato de otra mujer que denunció al odontólogo

Una mujer de 52 años también denunció que el odontólogo Guillermo Bianciotti, acusado de abuso sexual en perjuicio de dos hermanas, la manoseó en sus genitales durante un tratamiento en el consultorio del profesional.

El presunto hecho se produjo en octubre del año pasado, cuando el imputado aparentemente tocó con sus dedos en tres oportunidades la vagina de la paciente.

"Me estaba atendiendo y me tocó tres veces los genitales. La primera vez que lo hizo me quedé dura y no podía entender lo que estaba haciendo. Pensé que no se había dado cuenta que me había puesto el dedo ahí", explicó la víctima.

"La segunda vez lo hizo y me quedé dura; no me podía mover, me quedé petrificada. Estaba muy dolorida de la muela y pensaba `no puede ser que me esté haciendo esto´. Mientras me preguntaba dónde me dolía, me tocaba la muela y en ese momento me volvió a meter el dedo en la vagina, entonces le dije que no me dolía más", agregó.

"Como si no hubiera pasado nada me dijo `Beatriz, te voy a recetar una placa´. Me fui, le comenté a mi marido lo que había pasado y quiso ir al consultorio para golpearlo, pero le dije que no lo hiciera", continuó relatando la fuente.

La damnificada radicó la denuncia en una dependencia policial y en sede judicial.

"La bronca mía fue porque la causa quedó archivada y no investigaron", expresó la denunciante.

"Hacía muchísimos años que me atendía con él (en referencia a Bianciotti). Nunca antes había hecho algo así y siempre me trató con respeto. Jamás le insinué nada".

"Seguro que a las nenas (por las hermanas que también denunciaron al odontólogo) les pasó lo mismo que a mí", finalizó.