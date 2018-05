Obras para evitar la creación de una ciudad subterránea

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

El intendente municipal dijo que es necesario llevar a cabo las obras de saneamiento en Punta Alta.

"No se le puede dar la espalda al problema porque la ciudad está quedando arriba del aire", expresó Mariano Uset a “La Nueva.”.

Dijo que las cloacas evitarán que la ciudad se quede sin subsuelo, sin base.

"Desde hace varias décadas el subsuelo de Punta Alta se va por los caños".

Puntualizó que son de asbesto cemento.

Uset comentó que en la plaza General Manuel Belgrano se encontró, a unos 80 centímetros de profundidad, un hueco de 60 centímetros aproximadamente.

"Allí no hay nada. Podríamos instalar un subte".

Dijo que la gente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima detectó que está llegando mucha arena a la planta potabilizadora situada en Ciudad Atlántida.

Expresó que en Bernardo de Irigoyen al 500 se está realizando el recambio de un colector cloacal --de la misma envergadura de la tarea que se llevó a cabo en la calle Rivadavia al 400--.

El jefe comunal rosaleño puntualizó que se emplea una innovadora tecnología.

"Hay dos perforaciones en el extremo del colector que permitirán pasar una manga flexible por todo el caño colector que se encuentra a cuatro metros de profundidad. La obra es de alto impacto”,

Comentó que en la actualidad se está deprimiendo la napa.

Se ubica a 1,60 metros sobre el caño.

Por ello se encuentran trabajando los cuatro chupadores que se ubican a 12 metros de profundidad

El intendente expuso que se tirará la manga, se la inflará y luego se la curará con los rayos ultravioleta.

"Quedará un caño totalmente rígido y nuevo. La tarea puede llevar ocho horas, diez horas de trabajo".

Comentó que es necesario que el lugar se encuentre seco y limpio para que el caño se construya desde adentro hacia afuera.

El trabajo tiene un costo de 1.600.000 pesos.



El jefe comunal expuso que si no se empleara dicha tecnología la mencionada tarea demandaría seis meses como aconteció con el caso de la arteria Rivadavia al 400.

Uset manifestó que el colector no le cambiará la vida a los frentistas de Bernardo de Irigoyen al 500.

"Sí se la cambiará a quienes se encuentran aguas arriba en los términos de saneamiento”.

Expresó que son tareas muy necesarias para toda la comunidad.

"Si no se realizaban se volverían a producir los desbordes de las cloacas en los distintos puntos de la ciudad".

El secretario de Obras y Servicios, Ignacio Torrontegui, dijo que en la calle Brown al 400 los caños que salían de las casas conectaban al troncal.

“Si se tapaba dicho sector se convertía en un problema”.

El funcionario de Cambiemos dijo que se está construyendo la cañería subsidiaria.

“Esto no permitirá la interferencia con el troncal”.

Torrontegui comentó, además, que es importante el recambio de las cañerías que se lleva a cabo en la ciudad.

Recordó que la tarea se llevó a cabo en Rivadavia, Roca y Colón.

“Se concretó, entre otros motivos, porque los vecinos manifestaron los distintos reclamos a la Municipalidad”..

Dijo que los materiales que se utilizan en los diferentes casos tienen una larga duración.

Pavimentación de varias arterias

Desde hoy y hasta el sábado venidero se pavimentarán en la ciudad cinco calles.

Se realizarán los cortes de las arterias y los inspectores de Tránsito notificarán oportunamente a los vecinos de los distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Abedul.

Se iniciarán en la calle 25 de Mayo al 200, entre Rosales y Urquiza.

Luego proseguirán en 25 de Mayo al 300, entre Urquiza y Bernardo de Irigoyen; Urquiza al 300, entre 25 de Mayo y Paso, y en Paso al 100, entre Rosales y Alberdi.

Culminarán en Humberto al 100, entre Rosales y Alberdi.