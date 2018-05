El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, aseguró que los valores que se pagan actualmente por el trigo no tienen incidencia en la escalada del precio de pan, al firmar que la incidencia del cereal en el valor final no alcanza al 10%.

"El aumento del pan no viene de la mano del trigo. Hay que mirar al precio del pan por el lado de los costos fijos, pero por el lado del trigo la incidencia es muy baja", aseguró.

Al respecto, el dirigente sostuvo que no hay "especulación" por parte del sector a la hora de vender la materia prima y explicó que la incidencia del precio del trigo en el producto terminado es del "6% al 8%".



En cuanto a los rumores sobre la aplicación de un freno a la baja de las retenciones a la soja, reconoció que le llamaron mucho la atención e indicó que de seguir con el cronograma pautado de reducción de las mismas "el campo está para aportarle mucho al país".

"Fue sorpresivo este rumor, y por la preocupación creciente la Mesa de Enlace le hizo un pedido de reunión al presidente de la Nación, Mauricio Macri, para contarle cómo está el campo, porque nos llamaba mucho la atención desde la perspectiva de que el presidente se había referido a las retenciones como un mal ejemplo", explicó.

Sin embargo, consideró que "si seguimos por la buena senda que el presidente eligió, sin retenciones ni restricciones, el campo está para aportarle mucho al país".



Respecto a la rebaja progresiva de retenciones a la soja, explicó que "este cronograma es motivo de una postergación que el sector aceptó", al hacer mención a la decisión del gobierno nacional de reducir 0,5 puntos por mes a partir de enero de 2018.

"(Las retenciones son) un impuesto que es el único sector que lo tiene, encima de lo que paga habitualmente como cualquier sector de la economía. Eso es lo que hay que entender. No es una resignación de impuestos", sosutvo.

El titular de la SRA informó que todavía no cuenta con fecha de reunión con Macri, consideró que en el sector la preocupación "es creciente, porque el año viene mal (por la sequía y posteriores lluvias) con U$S 7.500 millones menos de ingresos para el país y para la producción agropecuaria". (Télam)