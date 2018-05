"Esto es lo que más quise en mi vida", dijo la bahiense que jugará el Mundial con Las Leonas

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“Estar en un Mundial, con la selección Mayor, es una satisfacción que nada te va a dar; desde que sos chiquita soñás con jugar un torneo así de importante. Estoy feliz porque nadie me regaló nada y creo que esto es gracias al sacrificio que hice al igual que toda mi familia".

Esas fueron las primeras sensaciones de la bahiense Bianca Donati, tras ser oficilizada en la lista de 18 jugadoras que integrarán la selección argentina de hockey sobre césped en el Mundial de Londres.

Pese a que vestir la celeste y blanca es algo conocido para ella, Bian se convertirá en la primera hockista de Bahía en disputar con Las Leonas, una de las dos competencias más importantes de la disciplina (se desarrollará del 21 de julio al 5 de agosto) y, así, marcar otro hito para nuestra ciudad y la región.

"Creo que no voy a caer adonde estoy hasta que no viva el momento. Estoy feliz y agradecida por lo que me toca vivir", sintetizó la actual jugadora de River.

Desde sus primeros pasos en Palihue, la carrera de Bianca fue de manera ascendente y así continúa gracias a su talento y su esfuerzo.

Tras sumarse al millonario hace cinco años, en 2016 se consagró campeona mundial Junior en Chile (junto con la bahiense María Azul Rossetti y la montehermoseña Bárbara Dichiara) y el año pasado debutó en la Liga Mundial de Hockey con el combinado Mayor.

"Estaba muy tranquila porque sé que di todo y sólo esperaba la decisión del técnico. Si no estaba en la lista, iba a estar contenta y orgullosa de que había dejado todo. Finalmente se me dio y estoy feliz, pero todavía queda mucho tiempo para el Mundial y muchos entrenamientos para tratar de llegar al máximo", avisó Bianca.

Donati (cumplirá 23 años el próximo 5 de junio) será una de las 10 debutantes que tendrá el equipo nacional, que dirige Agustín Corradini. Ocho de ellas, también se consagraron como las mejores del mundo en Chile .

—¿Después de lo vivido estos años, ya te sentís una "Leona"?

—Creo que sí. Cuando empecé el proceso y no estaba en los torneos entrenaba, pero no me sentía parte, porque no vivía los torneos con la Selección, que es lo más lindo. Pero desde que el año pasado viajé a Nueva Zelanda (NdR: para disputar la fase final de la Liga Mundial) y ahora el Mundial, no tomo dimensión de lo que significa. Pero sí siento lo importante que es la camiseta. Es lo que más quise en mi vida.

—¿Qué expectativas tenés para el Mundial, tanto a nivel personal como grupal?

—En lo personal espero dejar lo mejor, rendir al 100% y sentirme cómoda en el equipo. Estamos entrenando para eso y me siento muy cómoda. Y en lo grupal, ahora nos enfocaremos, pero el entrenador quiere llegar a una final y que salgamos campeonas. Eso nos transmite a todo el equipo y ese es el gran objetivo de nuestro Mundial.

—Sos de una generación que creció viendo nacer y agigantarse la leyenda de Las Leonas, ¿Lo pensás eso?

—Sí; siempre veíamos a Las Leonas por la tele con Flor, mi hermana, y en ese momento Belén Succi era una de mis referentes. Y hoy es increíble ver fotos en las que estaba con ella, y que ahora me haya escrito un mensaje felicitándome por la citación. Le respondí diciéndole que para mí era un orgullo estar con ella, y que vivir un Mundial con una persona que fue mi referente cuando era chica es algo que no me va a quitar nadie. Después me veré en la tele cuando pasen la repe, ja. Pero en ese momento lo voy a vivir al máximo y con mucha felicidad.

El actual plantel albiceleste tiene como figuras más representativas a Delfina Merino (fue elegida recientemente por la Federación Internacional de Hockey como la mejor jugadora del mundo en 2017), Noel Barrionuevo y Belén Succi. Las tres cuentan en su palmarés con un título Mundial (Rosario 2010) y una medalla de bronce (La Haya 2014).

—¿Qué ves en las referentes durante el día a día?

—De Belén (Succi) me sorprende todo lo que deja de lado en cada entrenamiento, teniendo un hijo y todo, la garra que le mete, sabiendo que vamos a jugar un Mundial. Ellas solo nos hace entrenar sabiendo que tenemos que pensar en eso, en el Mundial, que no es un entrenamiento más. Admiro como van a entrenar y se mueren por cada pelota, pese a que cuando llegan a la casa tiene que cuidar a su hijo, o llevarlo al jardín y, también, todas las cosas que se pierden por no estar. Yo estoy lejos de mi familia, y también es un esfuerzo, pero ver a una persona grande con ese espíritu y esas ganas de representar a la camiseta te llena de orgullo y eso es lo que sentís de una capitana y una referente.

—¿Eso es un incentivo mayor?

—Nosotros somos chicas.... Ojalá esté en la Selección por muchos años, y también sea de esa manera: siempre tratando de dar lo mejor y sabiendo que el día que no pueda entregar el máximo, de un paso al costado.

Ese es el mejor legado que nos pueden dejar a nosotros, eso nos incentiva y nos motiva mucho más. Si una de las nuestras tiene un hijo y se pierde un montón de cosas por ir a entrenar, el resto no podemos quejarnos de nada.

La bandera de Bahía

Durante el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores que se disputó en Buenos Aires, Bianca fue elegida como la mejor jugadora. En ese certamen, la Asociación Bahiense de Hockey, con Donati como figura, consiguió un histórico tercer puesto (ver aparte).

—¿Sos consciente de que vas haciendo historia en el hockey de Bahía o la vorágine del día a día no te lo permite?

—La verdad que no lo había pensado, hasta que me dijeron que era la primera bahiense en llegar a la Selección. Cuando lo lees es como un título muy grande, pero la verdad es que me siento muy orgullosa de eso y creo que mi familia también tiene que sentirse de esa manera, porque gracias a ellos estoy en este lugar. Me siento muy contenta y lo vivo así, aunque entrenar a diario todo el tiempo no te deja pensar, al contrario, estás buscando todo el tiempo hacer algún huequito para descansar.

—¿Ya pensás lo que vas a vivir: el himno, las canchas...?

—Creo que eso lo voy a pensar cuando esté viajando, ahora solo se piensa en lo específico y en cada rival que vamos a enfrentar. En cada detalle que nos falta para crecer y tratar de cada jugadora llegar de la mejor manera al Mundial.

“Todas queremos llevar a Bahía a lo más alto”

¡Histórico! Con Bianca como figura, el seleccionado Mayor de la ABH fue tercero en el Campeonato Argentino.

Días increíbles y exitosos vivió el seleccionado Mayor de la Asociación Bahiense de Hockey en el último Campeonato Argentino disputado en Buenos Aires.

Allí, un grupo de jugadoras que viene marcando la historia de este deporte a nivel local, logró un inolvidable tercer puesto (tras vencer a Santa Fe por penales), con Bianca Donati como principal figura.

Posteriormente fue elegida como la mejor jugadora de un certamen, que también contó con grandes figuras como Delfina Merino y la gran mayoría de sus compañeras Selección.

"Disfruté mucho el torneo en Buenos Aires. Y lo voy a seguir haciendo -aclaró-, porque es lo que más me gusta y lo disfruto mucho, no porque me obliguen o algo por el estilo, porque acá nadie te obliga a nada. Pero creo que es mi única manera de dejarle algo a Bahía; gracias a Bahía estoy acá y siempre se lo voy a agradecer".

—¿Fue un poco reencontrarte con tus raíces, volver a jugar con amigas, con chicas que conocías de muchísimos años?

—Lo viví de la mejor manera, la verdad no me esperaba vivir un torneo bueno y hacer historia con ese grupo tan lindo, con una unión muy grande. Se viene de años sin hacer bien las cosas en la Asociación (Bahiense), aunque es algo increíble sentir que el equipo y las jugadoras dejan todo adentro y afuera de la cancha.

Con la exLeona Carla Rebecchi, Donati recibe el premio como la mejor jugadora del Campeonato Argentino de Selecciones.

"Somos todas de distintos clubes y obviamente existe esa rivalidad, pese a que yo un poco me alejé viniéndome acá (a Buenos Aires). Pero cada jugadora que representó a su club en la Asociación lo hizo de la mejor manera y, la verdad, es un grupo increíble. Creo -agregó-, que llevamos a Bahía hasta ahí por todo lo que hicimos y todo lo que nos bancamos entre nosotras".

—¿Qué tiene de especial ese grupo?

—Todas representamos a Bahía y queremos llevarlo a lo más alto. Somos casi siempre las mismas caras y la verdad que cada una tiene bien en claro los objetivos: querer llegar a lo más alto. Lo hacemos por nosotras y por llevar a Bahía ahí, porque nadie lo tiene como un trabajo. Hay gente buena onda y cada una puso lo mejor en todo aspecto: desde lo personal hasta lo deportivo", aseguró.

El plus de la experiencia, el plantel y la “6”

Por pasado y presente, Las Leonas siempre comienzan como una de las candidatas en la previa a los grandes torneos.

Y este año volverán a tener el plus de contar con la mejor jugadora del Mundo en 2017. Así como lo hiciera en 8 ocasiones Luciana Aymar, la bonaerense Delfina Merino ostentata actualmente esa distinción, al igual que María José Granatto, pero como juvenil.

—¿Esto les da un plus, Bianca?

—Sí, obvio. Tenemos jugadoras muy experimentadas en el equipo y que ellas den lo mejor, al mejor que cada una de nosotras, le da un plus al equipo. Más, si es un grupo que está unido, espero que sigamos trabajando para eso.

—Otra vez vas a llevar la camiseta número "6". ¿Ya le tomaste cariño?

—Mi número siempre fue el "2", pero acá ya lo tenía otra chica. Con el "6" me fue muy bien desde que entré a la Selección y la verdad que ya le tomé un cariño muy especial.

El resto del plantel y los dorsales serán los siguientes: 1-Belén Succi; 2-Florencia Mutio; 3-Julia Gomes Fantasía; 4-Noel Barrionuevo; 5-Agustina Habif; 7-Lucina Von Der Heyde; 8-Florencia Habif; 9-Agostina Alonso; 10-Magdalena Fernández Ladra; 11.Rocío Sánchez Moccia; 12-Paula Ortiz; 13-Delfina Merino; 14-Martina Cavallero; 15-María José Granatto; 16-Eugenia Trinchinetti; 17-Julieta Jankunas y 18-Agustina Albertarrio.