Hora y TV: el bahiense Guido Pella debuta en Roland Garros

Llegó la hora de la verdad para Guido Pella en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada para el circuito ATP.

El tercer turno de la cancha N°13 del predio parisino verá hoy al bahiense, 78° del escalafón, batirse con el portugués Joao Sousa, ubicado 45°, en la primera ronda.

Será el primer duelo entre el zurdo surgido en Liniers y el tenista lusitano, ganador de 3 títulos a nivel ATP (todos en polvo de ladrillo). El mismo se iniciará cerca de las 11 de nuestro país.

Pella buscará avanzar por tercera vez a la segunda instancia en la arcilla de París, tal como lo hiciera en 2013 (venció al croata Ivan Dodig) y 2016 (derrotó a Diego Schwartzman).

Vaya parada lo espera al bahiense en caso de rendir satisfactoriamente el primer examen, ya que su potencial adversario sería el actual N°1 del ranking, el español Rafael Nadal, quien, a pesar del traspié en Madrid, arrasó en la gira previa de arcilla (ganó Montecarlo, Barcelona y Roma).

El rival de Rafa en el debut será el ukraniano Alexandr Dolgopolov, quien no debiera presentarle mayores complicaciones a su contundente tenis.

Claro que adelantarse a los hechos no es conveniente. Antes que nada, Guido deberá hacer frente a un exigente y aguerrido rival.

La segunda jornada también tendrá las participaciones de Diego Schwartzman (vs Calvin Hemery), Marco Trungelliti (vs Bernard Tomic) y Horacio Zeballos (vs Yuichi Sugita). Todos serán transmitidos por la plataforma ESPN.