¡Qué mejor que iniciar la semana a pura actividad deportiva!

Fútbol

**A las 15:30, Italia y Arabia Saudita se enfrentan en un amistoso internacional (televisa ESPN). Media hora más tarde, juegan Francia-Irlanda (ESPN 2).

Básquetbol

**A las 20:45, Napostá y Bahiense del Norte cierran la fecha 19 del torneo de Primera división local.

**Desde las 22, Houston Rockets (3) y Golden State Warrios (3) definen al campeón de la Conferencia Oeste de la NBA. Televisa ESPN.

**Se disputan los cuartos puntos de las finales de conferencia de la Liga Argentina (ex TNA). Se miden: a las 21, Plantense (1)-Estudiantes de Olavarría (2) y, a las 21:30, Barrio Parque (1)-Libertad de Sunchales (2). Este último, televisado por DeporTV.

Bochas

**Desde las 20:45, se disputa la 5ª fecha del torneo Clausura de Tercetos de Primera A. Juegan: Kilómetro Cinco-El Cometa, El Puma-Talleres, 9 de Julio-Leandro N. Alem, Río de la Plata-General Cerri, Tiro Federal-Velocidad y La Armonía-Barrio Hospital.

Tenis

**Por la primera ronda de Roland Garros, debutan los siguientes tenistas argentinos: Guido Pella vs. el portugués Joao Sousa (último turno de las 6), Diego Schwartzman vs. el francés Calvin Hemery (segundo turno de las 6), Marco Trungelliti vs. el australiano Bernard Tomic (a las 6) y Horacio Zeballos vs. el japonés Yuichi Sugita (último turno de las 6). Los partidos podrán verse a través de la plataforma ESPN.

Polideportivo

**Se desarrolla la tercera jornada de los Juegos Odesur en Cochabamba (Bolivia).