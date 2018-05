“Aunque no esté de moda, rescatamos el trabajo, el esfuerzo y los valores”

“El Rey nos decía que si no podíamos comprar leña, que nos emponchemos, que si por pobre no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tengamos, que si alimentarnos era costoso que comamos menos. Entonces decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del Rey".

“Esta frase del General San Martín la hacemos nuestra a propósito del 25 de Mayo y por expresar, valores son lo que nos alimentan a diario. Sin valores ni principios todo pierde sentido y gana lugar el oportunismo tan común en nuestros días”, aseguró Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca.

Segunda Olimpíada Intersindical “Alfredo Brest”

“Que el nombre de Alfredo Brest presida esta gran iniciativa de unidad sindical y deportiva, es muy importante. Como anfitriones de esta 2ª Olimpíada Intersindical, nos llena de orgullo”, explicó Leguizamón.

“En su nombre, reivindicamos a todos los trabajadores. Alfredo está a días de jubilarse, lleva más de 41 años de aportes, habiendo dedicado toda su vida al trabajo. En el último período a cargo de una secretaría en la comisión directiva del sindicato”, señaló.

Leguizamón sostuvo que “es necesario mostrar modelos de vida que son mayoría como gente común de trabajo, que tiene valores y principios para rescatar y hoy es cuidadosamente ocultada en nuestro país”.

“Los trabajadores, expresamos cosas diferentes a los que hoy nos quieren mostrar, como modelo. Reivindicamos estos valores ocultos, para transmitirlos a nuestros compañeros y a todos los que quieren un mundo mejor”, expresó.

Y agregó: “es necesario reivindicar, al que vive de su esfuerzo, de su fuerza de trabajo y de su sueldo sin tener que pisar o vivir del trabajo de otro. Desde ya sin desmerecer a nadie, reivindicamos y consideramos por sobre todas las cosas a los obreros que con sus oficios y sacrificios son los que pueden hacer grande y vivible a la argentina para la mayoría de la gente, afirma Julio con seguridad”.

Para los petroquímicos “es un orgullo darle valor al nombre de Alfredo Brest para estas 2ª Olimpíada. Es darle valor a una vida sencilla, llena de esfuerzo, de madrugadas frías, de correr a los hospitales peleando por la vida de una hija, de calles de barro, de agruparse para organizar la sociedad de fomento, de llegar a fin de mes, de tener que empezar de nuevo por una `decisión empresarial' y al mismo tiempo tener la sonrisa a flor de piel”.

“Nadie quiere resaltar, el compañerismo y la solidaridad. Como tampoco el que piensa que lo colectivo está por encima de lo individual, el que sueña con una argentina independiente y soberana, el que apuesta a la juventud y decide aportar toda la experiencia para eso. Nosotros sí”, dijo.

Una vida de trabajo

Después de 22 años de operario en Siderca de Campana, habiendo forjado un oficio a fuerza de trabajo e innumerables capacitaciones, allá por el año 1999 irrumpieron la escena más de 1200 despidos, como venía ocurriendo a lo largo y ancho de toda la argentina. La incertidumbre y la inestabilidad creciente, puso a Brest en la terrible disyuntiva de "optar" por el retiro voluntario o continuar sin saber hasta cuándo.

Regresar a Bahía fue su elección dejando atrás parte de la familia y llevando con él enfermedades contraídas por el trabajo.

Ya en Bahía y construyendo por segunda vez su casa, lo sorprende el corralito en el 2001 con todo el dinero del retiro adentro de los bancos.

En la calle se juntaban los desocupados, los asalariados precarizados y los ahorristas, en una crisis con muchas diferencias pero también con algunas similitudes a la que hoy vivimos.

La opción otra vez fue agruparse y salir a defender los derechos vulnerados o perder todo.

Con 45 años de edad, solo podía apelar al oficio aprendido, la experiencia y la mucha responsabilidad, que le permitió ir saliendo de los trabajos temporarios y entrar en una contratista del polo petroquímico.

Como millones de trabajadores, con momentos de alegrías y tristezas a lo largo de su vida laboral se las ingenió para sacar adelante sus cinco hijos, con su compañera de toda la vida Silvia Ester.

Por distintos motivos, entre los que estaban la enfermedad de su hija, tuvo acercamientos en su momento con la UOM (metalúrgicos) y conoció por sus trabajos los movimientos de muchos sindicatos.

Ya dentro del polo petroquímico fueron varias las empresas por la que pasó, con tiempos de changas incluidos. En la lucha por mejorar las condiciones se fue acercando al sindicato, al principio junto a su amigo y delegado -ya fallecido- “Carucha”, que fue un ejemplo para muchos.

“A partir de ese momento es cuando empiezo a meterme un poco más, Carucha se estaba jubilando y si bien todo ese tiempo estuve con él, cuando se lo hizo comencé a representar a mis compañeros y asumí como delegado”, recordó Brest.

Previamente ya realizaba tareas dentro del gremio en el FASS (Fondo de Ayuda Social Solidario).

“Entré al FASS cuando un compañero que estaba enfermo en Capital Federal sin cobertura. Me puse de lleno a trabajar en el FASS, representamdo a Masa, que era la empresa en la que trabajaba. Ese fue el aporte que hice antes de llegar como delegado”, contó.

“Por la enfermedad estuvo alejado en el primer período de la recuperación del sindicato. Desde el FASS fue viviendo el cambio que se daba en nuestra organización, con Julio Leguizamón como cabeza de todo esto”, detalló.

Alfredo se entusiasma y cuenta: “estábamos muy divididos, por un lado la parte de los contratistas y por otro lado la de los trabajadores efectivos”.

“A partir de la asamblea que se destituyó a la comisión directiva anterior e ingresó el grupo con Julio Leguizamón la cabeza, notamos un cambio muy grande. Pasamos a ser un grupo de gente, sin diferenciación entre efectivos y contratados. Si bien las diferencias existían y existen, pero la lucha que se dio, nos fue poniendo a todos en igualdad de condiciones”, comentó.

Con muchos años de trabajo sindical aprendió a interpretar y plantear las cosas.

“Cuando se empezó con la posibilidad de discutir todos los convenios, en cada empresa por más chica que sea, cuando se tomaron las cuestiones de seguridad laboral y ambiental, en la planta que sea necesario, esto tomó cuerpo, esto tomó más razón de ser todavía. Se escucha, se atiende y se le da la cabida que corresponde”, expresó.

“Mis años me permiten afirmar que cada paso de los que hablo, tuvieron un objetivo claro del que Julio Leguizamón nunca se corrió ni un milímetro. Hacer de la unidad de los trabajadores un camino para que el gremio sea fuerte y poderoso. No solo por el poder económico, fundamentalmente por la fuerza que los trabajadores logramos con cada conquista”, cerró.