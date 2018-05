Empresarias bahienses dijeron presente en un encuentro de mujeres en Quilmes

Ocho mujeres bahienses representaron a Bahía Blanca en la primera muestra Mujeres en Acción que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la localidad bonaerense de Quilmes.

Son integrantes de la asociación Mujeres Empresarias y Profesionales (MEP) de Bahía Blanca, y expusieron sus ideas sobre el rol del género femenino en el mundo laboral en uno de los más de 100 estands que integraron la muestra.

En el evento, organizado por la Municipalidad de Quilmes y el Departamento de Mujeres Empresarias de la Unión Industrial de dicha localidad, hubo charlas y talleres relacionados al empoderamiento de la mujer, liderazgo, igualdad de género, relaciones laborales, aborto y paridad en participación política, entre otras temáticas.

Se trata de Alejandra Beligoy, Nora Carricaburu, Mirian Contento, Gilda Distéfano, Marcella Elli, Stella Maris Giménez, Sonia Goudat y Sandra Rodríguez, quienes sostuvieron que su objetivo concreto como asociación “es el empoderamiento de la mujer a nivel empresarial y profesional. No estamos de acuerdo con la idea de hombres por un lado y mujeres por el otro, pero no tuvimos demasiada opción, necesitamos generar espacios propios para poder visibilizarnos”.

La primera muestra Mujeres en Acción contó con la participación de cámaras empresariales, ONG, fundaciones, organismos públicos, universidades, empresas y escuelas, entre otras instituciones con las que la agrupación de mujeres bahienses, que tiene tres años de vida y ya tiene en trámite su personería jurídica, logró establecer lazos.

“Luego de la exposición cenamos todas en la casa del reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols, quien siempre se mostró preocupado por visibilizar los reclamos de las mujeres y nos permite generar nuevos contactos. Entre otros, conocimos a la presidenta de la fundación YPF, quien nos confirmó que en julio vendrán por primera vez a Bahía Blanca a realizar actividades relacionadas con la temática que trabaja el grupo”, explicó la presidenta de MEP, Alejandra Beligoy.

Además del viaje a Quilmes, la asociación de mujeres visitó en la semana al intendente Héctor Gay para contarle de las actividades realizadas y los planes futuros, quien se mostró muy interesado y se puso a disposición para colaborar con la causa.

Por último, Beligoy manifestó que más allá de las ideas globales del grupo, un objetivo puntual a corto plazo es relevar estadísticas locales sobre la brecha salarial y sobre la cantidad de mujeres en puestos de decisión.

“Aun cuando hay una mujer que logró llegar a los puestos más altos de una empresa, probablemente no cobre lo que le corresponde. Aunque muchos no lo noten o no lo crean, este es un gran problema que todavía tiene el género”, concluyó la mujer empresaria.