Caso Ángel Almada: “La causa está planchada”, afirmó la tía del joven

“Estamos preocupados porque no tenemos noticias de la causa desde que pasó a manos de (Jorge) Viego. Y eso fue en febrero.... La causa está planchada, parece que la dejan de lado, y eso lo venimos viviendo desde el primer momento en que a Ángel (Almada) lo tiran del puente. Van a hacer dos años y tres meses de su muerte y no puede ser que sólo periciaron un teléfono; y el más importante, que es el de él (por la víctima), no lo hicieron”.

Esa es la percepción Viviana Álmada, tía del joven hallado sin vida el 5 de marzo de 2016, tras caer de un puente peatonal de Ingeniero White.

“El celular de Ángel tenía problemas en el pin de carga, pero eso se puede solucionar rapidísimo. Y no es un teléfono de alta gama. No es tan complicado, y todavía estamos dando vueltas con los celulares. Me parece que la única pericia que se hizo fue la del teléfono de la delegación (municipal), que lo entregó la concejala Marisa Pignatelli, porque ella se acercó y creyó que era fundamental entregarlo; no porque se lo haya pedido fiscalía”.

Con el correr del tiempo, Viviana ve decrecer su nivel de credibilidad en la Justicia.

“Yo pedí una audiencia con la gobernadora (María Eugenia Vidal) y con el procurador (Julio Conte Grand), porque veo que acá algo raro está pasando. No puede ser que no tengamos una respuesta concreta de nada... Es de público conocimiento las cosas que nosotros pasamos desde el primer momento. Nos dieron vueltas para un montón de cosas y, lamentablemente, ya no creemos en nadie”.

La mujer asegura que la prueba recolectada fue obtenida por los particulares damnificados.

“Acá todo lo que se hizo fue por investigación propia. Por el uso del sentido común, como el de esta concejala que dijo 'no pará, también tienen que periciar este teléfono'. Ese celular lo llevó por motus propio, pero no porque ellos (en referencia a los fiscales) lo hayan salido a buscar. Todo lo que se realizó fue por nosotros y los que colaboraron”.

Viviana considera que “Romero Jardín es el único fiscal que realmente hizo algo, que nos demostró que trabajó”, pero la causa “la pasó una vez que en diciembre se hicieron las pericias del puente, cuando se descartó lo del suicidio, que fue lo nos quisieron hacer creer, y se cambió la carátula. A partir de ahí se esperó a que llegue el informe de Gendarmería y recién entonces pasaron la causa a otra fiscalía, que es la que realmente corresponde: la de homicidios”.

"Romero Jardín está con una causa paralela, que es la de encubrimiento y falso testimonio, donde hay 5 imputados. Me parece que algunos de ellos declararon y ahora, en junio declara el exdelegado y alguno más... Por el momento la lleva bastante bien”, finalizó.

Pedirán otras testimoniales

“Estamos esperando desde el año pasado el resultado de las pericias de los secuestros y ya hemos presentado varias veces escritos pidiendo otras testimoniales, pero todavía no nos han hecho lugar, así que lo vamos reiterar por escrito el día lunes”.

El abogado Leandro Aparicio, quien representa a la familia Almada, anticipó el pedido que formulará mañana, para que comparezcan “por lo menos 6 o 7 personas, que tienen conocimiento de cosas que han pasado, circunstancias relacionadas con la muerte de este chico y otras cuestiones. Sería gente que, por comentarios, se asocia a la situación”.



Ratificó que “la prueba que está colectada en la causa y por la cual están imputadas distintas personas, entre ellos funcionarios públicos y particulares, las conseguimos con la familia, es decir la querella. Por todo ese trabajo se llegó hasta acá”.

En cuanto a postura del fiscal, sostuvo que “tiene que seguir o desestimar (la causa) en base a las pruebas que hay; y las pruebas que hay, especificamente las pericias de Gendarmería, nos dicen que no fue un suicidio. No sé cómo el doctor Viego justificaría que fue un suicidio, aunque nunca me lo ha dicho concreta ni formalmente”.