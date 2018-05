"Se llegó a un momento límite y se deben tomar medidas", dijo Amor

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La erosión costera en la localidad balnearia de Pehuen Co es un tema que ocupa y preocupa y que desde el año pasado forma parte de la agenda del municipio rosaleño.

En ese entonces, comenzaron las gestiones desde la Secretaría de Obras y el intendente Mariano Uset hacia la dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires.

Hubo varias reuniones con la gente de la Sociedad de Fomento de la villa, y en la mesa chica entre el Iado, Hidráulica bonaerense y la comuna.

En este sentido, para el área de Turismo la playa es la materia prima; un recurso sensible. "Y, por eso, estamos expectantes de lo que va sucediendo. Hay proyectos que tienen que ver con la contención del médano costero y con obras que se vinculan con la necesidad de frenar el proceso erosivo", comentó el responsable local de Turismo, Bernardo Amor.

Al mismo tiempo, afirmó que "es una cuestión que nos tiene alertas porque algo hay que hacer. Se llegó a un momento límite en la línea de rivera de nuestra localidad turística y se deben tomar medidas".

"No se puede seguir esperando porque ya hay un deterioro muy grande, ciertos peligros de derrumbe de la calle, líneas de casas privadas, no pueden pasar vehículos en un determinado sector. Estamos esperando las novedades en las próximas semanas".



"Sabemos que se necesitan muchos recursos económicos. Se trata de un esfuerzo muy grande del gobierno de la Provincia. Este tipo de obra tiene una intervención importante. No son sólo costosa, sino que tiene que ser llevada adelante por especialistas, por áreas y empresas que se dedican a este tipo de obras costeras, con todo lo que ello conlleva. Por eso se demora en los estudios y proyectos, y nosotros estamos expectantes de la solución".

En tanto comentó que sigue presente el compromiso para trabajar durante todo el año en vísperas de la temporada.

"Uno de los desafíos más grandes de Uset es extender la temporada, sin la marcada estacionalidad, principalmente en Pehuen Co que vive todo el año del turismo, es su única fuente de ingreso. Por eso, reforzamos esa idea y estamos haciendo eventos todos los fines de semana largos", indicó.

El viernes y sábado pasado hubo actividades variadas, mientras que hoy, se cerrará con juegos para toda las familia en el playón deportivo y cultural, a partir del mediodía, y a la noche, cine para todas las edades y funciones estreno para los más chicos, en el mismo lugar.

Además, hoy en Villa Arias se hará una feria rural en la Finca Clementina. Se invitó a un día de campo, donde habrá artesanías y productos naturales, y se podrá realizar una visita guiada a los olivares.



Sobre la nueva oficina de Turismo, que funciona en dependencias de la terminal de ómnibus, Amor dijo que se concretó merced al intendente y a la Secretaría de Obras.

"Es un espacio muy anhelado para la dirección de Turismo. Necesitábamos tener una oficina en la puerta de entrada de la ciudad para aquellos que lleguen en el transporte público. Es un sitio más localizable de acuerdo adonde estábamos antes, en las oficinas de calle Alberdi, donde hoy funciona la Omic", destacó.

"Ahora tenemos un lindo desafío: instalaciones completamente renovadas, nuevo espacio de atención, más cómodo y abierto, con horarios y días mucho más extendidos: la atención es de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 20, y los fines de semana, de 10 a 21".

"Allí recibimos todo tipo de consultas, como los horarios de los colectivos, alojamientos disponibles por parte de aquellos que vienen a hacer un trámite, negocio o visita a la Base Naval. Ya llegarán las inquietudes por los balnearios locales".