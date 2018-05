“La inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar decisiones”

Anahí González

La inteligencia artificial está tan presente en muchos aspectos de nuestras vidas que a menudo naturalizamos su presencia. Hay algoritmos que conocen nuestros gustos incluso, tal vez, más que nosotros mismos.

Cuando las plataformas como Netflix -de series y películas- y Spotify - de música- nos aportan series o artistas que podrían ser de nuestro agrado lo hacen basándose en información sistematizada sobre los hábitos y patrones de gusto de millones de usuarios del mundo.

La investigadora María Vanina Martínez, recientemente destacada por la mayor organización mundial de Ingeniería (IEEE) como una de los diez investigadores a observar y que podrían definir el futuro de la Inteligencia Artificial, aseguró que si bien el campo de acción es muy amplio, su principal motivación pasa por investigar a aquellos sistemas que puedan ayudar a las personas a potenciar su capacidad de razonamiento pero sin reemplazar a los sujetos.

"En la actualidad uno de los proyectos más recientes tiene que ver con el diseño de un sistema de interpretación de leyes que oriente a los abogados al momento de elaborar sus sentencias", confió.

"Un abogado no puede ver toda la información que existe en bases de conocimiento disponibles on line. El sistema le proporcionará estos elementos de forma eficiente, casi automática aunque, siempre será la persona quien tenga la última palabra en la toma de decisiones. No hay que perder esto de vista", indicó.

Martínez fue considerada como una de las "10 jóvenes estrellas que han demostrado logros excepcionales en inteligencia artificial".

Nació en Darregueira, partido de Puan, y a los 17 años se mudó a Bahía Blanca para estudiar Licenciatura en Ciencias de la Computación en la UNS. Tras obtener el título viajó a EE.UU. para realizar un doctorado y un post doctorado, con especialización en Inteligencia Artificial y teoría en base de datos, en las Universidades de Maryland y Oxford.

Es investigadora de Conicet, docente de la UNS e integrante del Laboratorio de investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial (LIDIA) de esta casa de altos estudios aunque en la actualidad planea radicarse en capital federal, por cuestiones de índole familiar.



Martínez también incursiona en aspectos vinculados a Cyberseguridad -sistemas de identificación de hackers y de sistemas plausibles de ser hackeados- y el análisis de usuarios humanos en las redes sociales para entender cómo fluye la información y si lo que nos llega a través de ellas influye o modifica lo que pensamos.

“En Cyberseguridad trabajamos en redes de hackers o en los foros de la "dark web", donde se venden hacks, es decir, sistemas que pueden hackear a otros. Uno de los trabajos de nuestro grupo permite determinar con alta precisión los sistemas que pueden estar en peligro”, dijo.

Otro problema interesante es el de la identificación de usuarios en estas redes.

“Los hackers, en general, utilizan distintos nombres de usuarios para que no se los pueda identificar y forman una red de conexiones y de compradores en base a la cual es posible identificar qué usuarios pertenecen a la misma persona”, comentó.

Martínez se ha capacitado de forma permanente. Esto, unido a una vocación inalterable, la llevó lejos.

El impacto de su trabajo llamó la atención de miembros del comité de la IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) quienes propusieron su postulación para el concurso del que resultó la única latinoamericana seleccionada entre otros 9 científicos (es una de las dos mujeres destacadas).

“En este concurso no es posible aplicar por iniciativa propia. Alguien del comité debe postularte”, comentó.

El comité está compuesto por un selecto y consolidado grupo de investigadores de renombre internacional muy influyentes.

¿Argentina o EE.UU.?

Martínez regresó a la Argentina luego de realizar su postdoctorado en Oxford, en 2014.

"Mi idea siempre fue volver y evalué qué ganaba y qué perdía. En EE.UU tenía mejores expectativas de crecimiento económico pero menos libertad de acción en el campo laboral.

“En Argentina no tenemos un sistema de financiación de investigaciones que te obligue a centrarte en proyectos específicos. En cambio, en EE.UU , la mayor parte de la financiación proviene del gobierno, específicamente del área militar”, indicó.

“Tanto en Europa como en EE.UU. hay gran financiación de empresas privadas. Te contratan solo para trabajar en un problema específico que les interesa resolver en su beneficio”, dijo.

En cambio, destacó la libertad que tiene como investigadora del Conicet.

“Trabajo en los aspectos que me interesan y creo son el futuro. Mis investigaciones pueden coincidir o no, con necesidades del Estado o de empresas”, señaló.

"Los algoritmos de la inteligencia artificial que hoy conocemos fueron desarrollados hace 30 años pero entonces no existía hardware con memoria ni velocidad suficiente y tampoco la cantidad de datos que hoy aporta internet. Se fusionaron ambos aspectos", concluyó.

Intereses. Sus intereses de investigación incluyen el razonamiento bajo incertidumbre, la gestión de incoherencias en bases de datos relacionales y bases de conocimiento, el razonamiento revocable y la argumentación.

Exigente. "Soy muy exigente conmigo misma en lo que hago y no es un sacrificio para mí. Es lo que me gusta y amo. A veces mis vacaciones consisten en ir a un Congreso a presentar un trabajo y no lo sufro. Me encanta", contó.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La noción de inteligencia artificial fue desarrollada en referencia a sistemas computacionales creados por los seres humanos que constituyen agentes racionales no vivos.

La racionalidad, en este caso, es entendida como la capacidad para maximizar un resultado esperado.

Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida cotidiana o en la vida de las empresas, son múltiples.

Vanina Martínez brindó algunos ejemplos.

“Como empresa, por ejemplo, un sistema te permite organizar de modo inteligente la estructura de los empleados para aprovechar sus capacidades", dijo.

"Te permite atender qué le gusta a cada empleado para que su trabajo sea más eficiente y no se vaya de la empresa en busca de otras motivaciones”, dijo.

Indicó que con los datos adecuados se pueden resolver un montón de problemas de nuestra sociedad.

Martínez estudió Ciencias de la Computación en la UNS para trabajar en empresas como desarrolladora de Software pero sus inquietudes la llevaron a integrarse en el Laboratorio de Inteligencia Artificial (LIDIA) de la UNS y a convertirse en una de las científicas más destacadas y reconocidas en el área.

En 2001 el Dr. Alejandro García la invitó a un Workshop sobre Ciencias de la Comunicación y allí descubrió la Inteligencia Artificial y emprendió un camino en investigación.