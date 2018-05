Siembra: el área de la fina subirá alrededor de 12%

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

El área destinada al cultivo de granos finos aumentará entre un 10 y 12% respecto a la campaña 16/17, de acuerdo a un informe presentado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

De este modo, la superficie implantada pasaría a cerca de 2,5 millones de hectáreas en todo el área de influencia de la institución, mientras que en el SOB propiamente dicho se sembrarían alrededor de 1,1 millones.

Sin embargo, en determinados lugares los trabajos de implantación se verán atrasados -sobre todo al norte de la región-, ya que en algunas zonas aún no se ha terminado de cosechar la soja. En Tres Arroyos, por ejemplo, recién se ha levantado el 25% de la producción.

El informe fue presentado por Julián Borisov y Juan José Ajis Blasco, de la bolsa bahiense, durante la jornada de la Semana del Trigo/Cebada en Bahía Blanca, organizada por el ministerio de Agroindustria bonaerense, y de la que participaron profesionales del área, especialistas en mercados de futuro y funcionarios de la Provincia.

“Hasta abril, la estimación era de un 4%, pero después de las lluvias, ese porcentaje aumentó al 10/12%. La mayoría del área será de trigo, más allá de que en las zonas próximas a maltería se haga más cebada”, sostuvo Ajis Blasco.

Ambos profesionales coincidieron en la necesidad de hablar de una recuperación de área de siembra, más que de su crecimiento.

“Venimos de un año en que se dio una reducción del área de fina de entre el 10 y el 15%, debido a las inundaciones sufridas a principios de 2017 -aseveró Borisov-. Entonces, en realidad estamos hablando de un avance de la superficie”.

Ambos señalaron que posiblemente ya no se registren cambios en la intención de siembra.

“Puede darse algún aumento, pero va depender exclusivamente de la cadena financiera, porque el productor necesita líquido para pagar el chasco que se llevó con la gruesa. Va apostar a la fina, casi en forma desesperada para buscar dinero”, consideró Borisov.

“El chacarero viene de una gruesa que no anduvo bien, y de una fina 2017 que sufrió heladas y no terminó como se esperaba. A algunos no les va a quedar otra que salir a sembrar”, amplió.

Además, destacaron que este año nuevamente se está dando una inversión en fertilizantes.

“Por el momento la relación insumo/producto es favorable y eso también ayuda mucho. Por supuesto, hay que ver cómo evolucionan los precios, porque si no se compra hoy el fertilizante y después aumenta con el dólar, la relación cambia”, dijo Ajis Blasco.