“Se ganó porque pusimos mucha actitud”, dijo Mikel Irastorza

Esta tarde se disputó la penúltima ventana de los campeonatos de rugby nacionales. En el Torneo del Interior hubo suerte dispar para los representantes bahienses.

Sociedad Sportiva venció a Montevideo Cricket Club (Uruguay) 18 a 17 como local y mantuvo la plaza de la Región Pampeana en el Interior A.

Mikel Irastorza fue uno de los buenos rendimientos que tuvo el pack del equipo blanco en La Carrindanga, que tuvo una dura disputa con los delanteros uruguayos.

“Se ganó porque pusimos mucha actitud. Por momentos pudimos seguir nuestro plan de juego, por momentos nos metimos en el desorden de ellos porque jugaban muy físico y nosotros queríamos ganar la batalla ahí”, expresó el segunda línea, autor de primer try de la jornada para el local a los 40 minutos.

Felipe Arza cae por el efectivo tackle charrúa, en una jugada en la que también fue controlado Manuel Santos. Atrás llega Ramiro Elorza.

Con este resultado, logrado en semifinales permanencia, Las Palomas concluyeron su participación y aseguraron la octava plaza en torneos nacionales para la Región Pampeana en 2019.

“En el Torneo del Interior fuimos de menor a mayor. Estamos mejorando semana a semana. Queremos terminar los cruces del torneo local, queremos salir campeones y después encarar con todo el Pampeano”, agregó Irastorza, a propósito de los próximos desafíos de Sportiva: el Oficial de la URS y el Regional Pampeano A.

Mirá la videoentrevista completa luego del encuentro en La Carrindanga:

Uni define con Tilcara

En un partido parejo, a Universitario se le escapó en la última jugada la victoria ante San Martín de Villa María y la posibildad de asegurar la novena plaza nacional para la Región Pampeana.

El rojo cayó en el complejo Héctor Gatica por 31 a 27 por las semifinales permanencia del Torneo del Interior B. Ganaba 27-19 a los 70 minutos con try de Franco Ducamp, pero sufrió un try penal a los 78 y otro try en la última.

Matías Chiuccariello (Uni) se metió entre los delanteros cordobeses. La visita tuvo que vestir el reverso de sus camisetas por similitud de colores con el local.

Con este resultado Las Pirañas tendrán que definir ante Club Tilcara de Paraná el próximo 30 de junio de visitante. El elenco entrerriano perdió hoy ante Roca RC 34 a 17 en General Roca.

Todos los resultados

Huirapuca y CURNE se clasificaron finalistas del Torneo del Interior A. Los tucumanos vencieron a Liceo RC 30-28 y el elenco de Resistencia derrotó a Marista RC 18-15, ambos en condición de visitante.

En la permanencia, con la derrota de hoy en nuestra ciudad, los uruguayos de Montevideo CC jugarán la final ante Taraguy (Corrientes) con ventaja de cancha.

Por otra parte, Marabunta (Cipolletti) y Universitario (Salta) son los finalistas por el título del Torneo del Interior B.

Los rionegrinos le ganaron a Universitario (Mar del Plata) 36-14, partido dirigido por Ramiro García Gamero (Sur), quien contó con la colaboración de Joaquín Lobato y Tomás Labatut, también de la URS. Los salteños le ganaron a Teqüé (Mendoza) 27-7.

Derrota de CASI en el Nacional

Newman e Hindú definirán la edición 2018 del Nacional de Clubes A. Los primeros le ganaron la semi a Pucará 30-27, mientras que los de Don Torcuato se impusieron a San Luis 23-20.

CASI no presentó todos sus titulares. El bahiense Marco Ciccilio ingresó como suplente, mientras que Santiago Alvarez Fourcade no fue convocado para este partido.

Las semifinales permanencia: Los Tarcos 41-La Tablada 40 y Natación y Gimnasia 13-Tucumán LT 14.

En el Nacional de Clubes B hubo derrota de CASI en semifinales campeonato ante Gimnasia (Rosario) por 39-23, mientras que en la otra llave Urú Curé avanzó a la final tras dejar en el camino a Los Tordos 25-22.