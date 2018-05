Atletismo: Córsico y Herrera encontraron la pista para ganar el medio maratón

Contrapuntos agridulces. Esas dos palabras pueden resumir tranquilamente las victorias de los debutantes Manuel Córsico (Laprida) y de Paula Alejandra Herrera (Bahía Blanca) en el Campeonato Provincial de medio maratón que se llevó a cabo ayer en nuestra ciudad.

Con resoluciones diferentes, los dos atletas se abrazaron a un éxito que no les satisfizo como lo esperaban.

Habituales animadores de las pruebas de pista, en los torneos que se desarrollan en Las Tres Villas o en otros escenarios de la provincia, y de competencias en la calle, en carreras de hasta 10.000 metros, Córsico y Herrera se transformaron en vencedores inéditos.

Y para agregarle “curiosidad” a estos triunfos, debido a diferentes razones, la participación de ambos en esta competencia estaba en duda y se resolvió recién promediando esta semana.

“Lo decidí el miércoles --manifestó Córsico--; fundamentalmente debido a que no estaba preparado para correr esta distancia, ya que soy atleta de pista, y en las competencias de calle me he extendido hasta los 10.000 metros, y creo que voy a seguir en eso”.

Por su parte, en el caso de la chubutense Paula Herrera, su participación se ratificó también el miércoles, cuando llegó la conformidad de su pase interfederativo para la Asociación Alumni.

“Fue la primera vez que corría un medio maratón y la verdad es que no me gustó mucho, así que volveré a la pista”, declaró Herrera tras completar el recorrido certificado de la víspera, que se extendió hacia La Carrindanga.

“La verdad me gusta la pista. La prefiero por sobre las carreras de calle, porque porque allí sabes perfectamente la distancia que estás haciendo”, sostuvo la atleta entrenada por Carlos Migueltorena.

Así lo vivieron

Córsico y Herrera tuvieron distintas fórmulas para ganar.

“Me convenía salir a un ritmo lento, para especular –-confesó Manuel--. En el retome incrementé a 3m 10s los mil, y en el kilómetro 14 intenté despegarme, pero se me puso duro el estómago y me pasaron los dos que venían detrás. Faltando 3 km., no sé de dónde saqué fuerzas y me la jugué, los salí a buscar y les saqué 30 metros”, agregó el fondista nacido en nuestro medio y federado por la Asociación Lapridense.

“Corró por Laprida, porque es el pueblo de mis padres, y donde están mis tíos y abuelos; y además allí está mi entrenador, (Angel) 'El Gallo' Rodríguez”, explicó Manuel, quien volvió a destacarse a nivel provincial. Fue campeón Provincial Sub 23 en 2016, en 5.000 metros; el año pasado fue subcampeón en 1.500 y 5.000 metros llanos; y este año, subcampeón en 1.500.

Por su lado, Paula fue regular para conseguir el éxito.

“Salí en punta y mantuve un ritmo muy parejo, ya que terminé con el mismo promedio con el que salí. La ida me resultó muy dura, ya que teníamos el viento de frente, pero igual la segunda parte me costó mantener el ritmo, por no estar acostumbrada a esta distancia”, analizó la atleta que hace 3 años comenzó con la práctica del atletismo en nuestro medio y sumó su primer título provincial, ya que en su Comodoro natal sólo lo hacía de manera recreativa.

“Ahora me queda tiempo para preparar uno de los cuatro finales que rindiré el próximo viernes”, agregó la estudiante de Licenciatura en Economía, en la UNS.