Una actriz y nadadora bahiense denunció a IOMA por demorar la entrega de remedios oncológicos

"Es un problema que se reitera después de 13 años. Esto es permanente, es como una conducta que IOMA ha adoptado para molestar a los asociados", dice Marión Valdéz, de 78 años, quien afirma que la obra social no le entrega en tiempo y forma los medicamentos oncológicos que necesita.

La actriz, quien fue directora de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca, presentó un recurso de amparo y la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, ordenó a IOMA cumplir con la prestación de manera urgente.

No obstante, agregó Valdéz, IOMA aún no le confirmó cuándo cumplirá con la entrega.

"Me tengo que aplicar una subcutánea y ellos deciden que esa medicación no conviene y que, en todo caso, haga un amparo en la Justicia. Es tremendo", dijo en diálogo con LU2.

"No se sabe cuándo va a llegar ese remedio. Y no me dan argumentos. Esto es doblemente grave, porque crea un estrés mayor. Me provoca una alteración total en el tratamiento prescripto por mi médica", sostuvo.

Dedicada a la natación desde hace años, en 2017 Valdéz logró 3 medallas en el Campeonato Mundial Máster que se llevó a cabo en Budapest (Hungría). Obtuvo bronce en 200 metros combinado, 100 metros mariposa y 50 metros mariposa. Además, se quedó con el quinto puesto en 400 metros combinado.

Ahora, espera que la obra social en la cual aportó durante casi seis décadas le reconozca esta demanda vital. Este tramo del tratamiento, en caso de abonarlo por fuera de la obra social, le costaría alrededor de 90 mil pesos, señaló.