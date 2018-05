"Desde que sos chiquita soñás con jugar un torneo así", dijo la bahiense que irá al Mundial con Las Leonas

La bahiense Bianca Donati fue confirmada ayer como una de las 18 jugadoras que representará al seleccionado argentino de hockey sobre césped, Las Leonas, en el Mundial de Londres.

Y a escasas horas de conocer la noticia de que sería la primera jugadora de nuestra ciudad que disputará un certamen de esta magnitud, la ex Palihue RC le contó a La Nueva. como vivió esos momentos de emoción.

"Nos citaron para entrenar solamente en el gimnasio y, después, iban a dar la lista. Yo estaba muy tranquila porque sé que di todo y sólo esperaba la decisión del técnico. Sino estaba citada, iba a estar contenta y orgullosa de que había dejado todo. Finalmente se me dio, pero todavía queda mucho tiempo para el Mundial y muchos entrenamientos para tratar de llegar al máximo", contó la actual jugadora de River.

--¿Qué es lo primero que se hace en esos casos, a quién se le avisa?

--Lo primero que se hace es avisar a papá y mamá, porque sino les aviso me matan ja, ja. Y después de ahí se avisa al grupo de la familia, y ellos son los que se encargan de avisar y que todo el mundo se entere. Ellos siempre son los primeros porque son los que realmente se bancan todas y se merecen saberlo primero, porque son parte de todo esto. Lo viven con la misma emociones que yo, solo que yo al estar viviendólo todo el tiempo, al entrar con Las Leonas, lo veo como normal. Y, obviamente, que esta lista te da mucha satisfacción y estás feliz, pero creo que no te das cuenta hasta que no estás en ese momento ahí, vistiendo la camiseta.

--¿Qué te genera todo esto?

--La verdad que estoy muy contenta, creo que no voy a caer de donde estoy hasta que no viva el momento. Estoy muy feliz y agradecida, por todos los mensajes que me llegan desde que salió la lista.

--¿Soñabas con algo así o todo esto que te toca vivir supera lo imaginado?

--Desde que sos chiquita soñás con jugar un torneo tan importante como un Mundial o un Juego Olímpico. Ya me había tocado jugar un Mundial con el Junior, y la verdad que es algo increíble. Pero estar en un mayor es una satisfacción que nada te va a dar. Estoy feliz porque nadie me regaló nada y creo que esto es gracias al sacrificio que hice yo y toda mi familia.

--¿Cuáles son los objetivos, personales y grupales?

--En lo personal espero dejar lo mejor, rendir al 100% y sentirme cómoda en el equipo. Estamos entrenando para eso y me siento muy cómoda. Y, en lo grupal, ahora nos enfocaremos, pero el entrenador quiere llegar a una final y salir campeonas. Eso nos transmite a todo el equipo y ese es el gran objetivo de nuestro Mundial.