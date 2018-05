Jaguares ratificó su buen momento ante Sharks

Cuando Sharks se arrimó (17-13) a 10 minutos del final, el try de Bautista Delguy devolvió tranquilidad a Jaguares. Fotos: prensa Jaguares.

Jaguares dio hoy otro paso hacia la clasificación a los cuartos de final del Súper Rugby, el torneo de equipos profesionales del Hemisferio Sur.

En condición de local derrotó a Sharks (Sudáfrica) por 29 a 13 en un estadio de Vélez prácticamente colmado (19.214 personas), con excepción de una cabecera.

El resultado significó el sexto triunfo consecutivo del equipo dirigido por Mario Ledesma.

Jaguares se acercó a la punta -suma 34 puntos, dos menos que el líder Lions- y también dio un paso clave hacia cuartos de final.

La gente respondió en Vélez: casi 20 mil personas.

Se llevan disputadas 15 semanas y restan 4 para que concluya la fase clasificatoria.

En la franquicia de UAR los tries llegaron por medio de Ramiro Moyano (3 tries) y Bautista Delguy (un try).

La actividad del equipo ahora ingresará en una pausa por la ventana internacional de Los Pumas en junio. El próximo partido será ante Stormers el 30 de junio nuestro país.

Mañana jugará el líder Lions. Visitará a Stormers en partido que será emitido por ESPN+ a las 21.30. También se televisará Bulls-Brumbies, mañana 19.25 por ESPN+.